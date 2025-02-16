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 | Burak Ayaydın

NBA All Star'da smaç fırtınası! İnanılmaz performanslar

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star 2025 organizasyonunun ikinci gününde yetenek, 3 sayı ve smaç yarışmaları yapıldı. Uzun zamandır beklenen etkinliğe ilgi oldukça fazlaydı.

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NBA All Star'da smaç fırtınası! İnanılmaz performanslar
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
16.02.2025
saat ikonu 09:42
|
GÜNCELLEME:
16.02.2025
saat ikonu 09:49

NBA All Star'da Mac McClung adeta şov yaptı. Smaç yarışmasında izleyenleri kendine hayran bırakan McClung, bir arabanın üzerinden yaptığı smaçla geceye damga vurdu.

Görenler gözlerine inanamadı! NBA All Star'da tarihe geçen smaç performansı - 1. Foto

EN YETENEKLİ CAVS OLDU

Evan Mobley ve Donovan Mitchell, yetenek yarışması şampiyonluğunu finalde Moses Moody ve Draymond Green'i yenerek elde etti. CAVS, final turunda parkuru 1 dakika 0,3 saniyede geçti.

Görenler gözlerine inanamadı! NBA All Star'da tarihe geçen smaç performansı - 3. Foto

3'LÜK ŞAMPİYONU TYLER HERRO

Miami Heat'ten Tyler Herro, son turda Golden State Warriors'tan Buddy Hield'ı yenerek NBA All-Star 2025 3 Sayı Yarışması'nı kazandı.

Görenler gözlerine inanamadı! NBA All Star'da tarihe geçen smaç performansı - 4. Foto
Görenler gözlerine inanamadı! NBA All Star'da tarihe geçen smaç performansı - 6. Foto

SMAÇ FIRTINASI

NBA G Ligi takımı Osceola Magic'ten organizasyona katılan Mac McClung, final turunda San Antoniolu Stephon Castle'ı geride bıraktı.

Görenler gözlerine inanamadı! NBA All Star'da tarihe geçen smaç performansı - 9. Foto

NBA Smaç Yarışması'nda üç tur için dört mükemmel smaç yapan McClung'ın, iki topu aynı anda potaya soktuğu ve bir arabanın üzerinden yaptığı smaçlar geceye damgasını vurdu.

Görenler gözlerine inanamadı! NBA All Star'da tarihe geçen smaç performansı - 10. Foto

Mac McClung, Nate Robinson'dan sonra smaç yarışmasını 3 kez kazanan ilk basketbolcu oldu. Ayrıca McClung, smaç yarışmasında üst üste 3 kez şampiyonluk yaşayan ilk isim de oldu.

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#Spor
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