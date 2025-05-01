52 Orduspor FK'nın yüzü penaltılarda güldü!

Nesine 3. Lig Yükselme Play-Off 1. Tur maçlarında heyecan devam ediyor. Karadeniz temsilcisi 52 Orduspor FK, penaltılarda rakibi Pazarspor'u mağlup ederek, tur atladı.
Nesine 3. Lig Yükselme Play-Off 1. Tur maçında 52 Orduspor FK, konuk ettiği Pazarspor'u penaltı atışları sonunda 4-3 mağlup etti.
Hakemler: Berkay Erdemir, Kurtuluş Aslan, Eren Özçelik
52 Orduspor FK: Ersin, Nazmi, Faruk, Hüseyin Karabey (Harun dk. 64), Emre Fırtına, Hüseyin Furkan (Yusuf dk. 98), Ali Kemal (Bilal dk. 64), Uğur (Gencay dk. 71), Emre Gemici, Kadir, Nevzat
Pazarspor: Salih, Bekir Mustafa Diler, Furkan, Emre, Ali Alperen, Erhan, Yavuz (Ali Alperen Çelik dk. 69), Mustafa, Göktuğ (Hacı Şükrü dk. 106), Onur (Hakan Selim dk. 106 - Metin Akbayrak dk. 120+6), Mustafa Sol (Emirhan dk. 106)
Kırmızı kart: Hüseyin Karabey (dk. 115) (52 Orduspor FK)
Sarı kartlar: Faruk, Hüseyin Furkan, Bilal, Emre Gemici, Harun, Nevzat, Yusuf (52 Orduspor FK), Mustafa Sol, Yavuz, Bekir Mustafa (Pazarspor)
Penaltılar: 52 Orduspor’un kullandığı 6 penaltıdan 4’ü kaleyi bulurken, Pazarspor’un ise kullandığı 6 penaltıdan 3’ü ağlarla buluştu. Penaltıların ardından karşılaşma, 52 Orduspor’un 4-3’lük skoru ile tamamlandı.