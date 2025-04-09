TFF açıkladı: Muşspor PFDK'YA sevk edildi

TFF, Muşspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Sevk gerekçesi, Tokat Belediye Plevnespor maçında taraftarın kötü ve çirkin tezahüratı olduğu öğrenildi. Ayrıca Tokat Belediye Plevnespor futbolcusu da sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Muşspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

Muşspor, Tokat Belediye Plevnespor'a karşı oynadığı 3. Lig 1. Grup 27. hafta karşılaşmasında taraftarın kötü ve çirkin tezahüratı nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

TFF AÇIKLADI

Nesine 3. Lig 1. Grup'ta yer alan Muşspor, geçtiğimiz Pazar günü kendi evinde Tokat Belediye Plevnespor'u 4-2 yenmişti. Karşılaşmanın ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği temsilcimizi PFDK'ya sevk etti. TFF'den yapılan açıklamada, "Muş Spor Kulübü'nün 06 Nisan 2025 tarihinde oynanan Muş Spor Kulübü-Tokat Belediye Plevne Spor Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" denildi.

TOKAT BELEDİYE PLEVNESPOR FUTBOLCUSU DA SEVK EDİLDİ

Öte yandan aynı müsabakada rakibine yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kart gören Tokat Belediye Plevnespor'lu oyuncu Muhsin Polat da tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. Açıklamada, "Tokat Belediye Plevne Spor Kulübü futbolcusu Muhsin Polat'ın 06 Nisan 2025 tarihinde oynanan Muş Spor Kulübü-Tokat Belediye Plevne Spor Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki ‘kural dışı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 07 Nisan 2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.