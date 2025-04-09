Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

TFF açıkladı: Muşspor PFDK'YA sevk edildi

TFF, Muşspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Sevk gerekçesi, Tokat Belediye Plevnespor maçında taraftarın kötü ve çirkin tezahüratı olduğu öğrenildi. Ayrıca Tokat Belediye Plevnespor futbolcusu da sevk edildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
TFF açıkladı: Muşspor PFDK'YA sevk edildi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.04.2025
saat ikonu 18:15
|
GÜNCELLEME:
09.04.2025
saat ikonu 18:19

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Muşspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.
Muşspor, Tokat Belediye Plevnespor'a karşı oynadığı 3. Lig 1. Grup 27. hafta karşılaşmasında taraftarın kötü ve çirkin tezahüratı nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

TFF AÇIKLADI

Nesine 3. Lig 1. Grup'ta yer alan Muşspor, geçtiğimiz Pazar günü kendi evinde Tokat Belediye Plevnespor'u 4-2 yenmişti. Karşılaşmanın ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği temsilcimizi PFDK'ya sevk etti. TFF'den yapılan açıklamada, "Muş Spor Kulübü'nün 06 Nisan 2025 tarihinde oynanan Muş Spor Kulübü-Tokat Belediye Plevne Spor Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" denildi.

TFF açıkladı: Muşspor PFDK'YA sevk edildi

TOKAT BELEDİYE PLEVNESPOR FUTBOLCUSU DA SEVK EDİLDİ

Öte yandan aynı müsabakada rakibine yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kart gören Tokat Belediye Plevnespor'lu oyuncu Muhsin Polat da tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. Açıklamada, "Tokat Belediye Plevne Spor Kulübü futbolcusu Muhsin Polat'ın 06 Nisan 2025 tarihinde oynanan Muş Spor Kulübü-Tokat Belediye Plevne Spor Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki ‘kural dışı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 07 Nisan 2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

ETİKETLER
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.