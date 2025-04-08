Fenerbahçe ve Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı nefes kesiyor. Galatasaray'ın bay geçtiği 30. haftada Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u 4-1 mağlup ederek rakibiyle arasındaki puan farkını 3'e indirdi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 30. haftanın PFDK sevklerini açıkladı.

8 KULÜP PFDK'YA SEVK EDİLDİ

TFF Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 8 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Kayserispor, Çaykur Rizespor, Sivasspor, Alanyaspor ve Kasımpaşa kulüpleri çeşitli sebeplerle disipline sevk edilen kulüpler oldu.

KIRMIZI KART GÖREN 3 FUTBOLCU DA PFDK'DA

TFF Hukuk Müşavirliği, Beşiktaşlı futbolcu Tayyip Talha Sanuç, Bellona Kayserisporlu oyuncular Onurcan Piri ve Gökhan Sazdağı, Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Taner Fikret Saralı da PFDK'ye gönderdi.