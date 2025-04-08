Süper Lig'de 30. hafta tamamlandı: Şampiyonluk yarışında 3 puanlık fark! İşte takımların son durumu...

"Bay geçmek" ne anlama gelir?

Bir futbol kupasında veya liginde takımların sayısının tek sayıya denk gelmesi durumunda takımlar müsabaka için eşleşecek rakip bulurken bir takım rakipsiz kalır. Sırayla her hafta bir takım rakipsiz kalır. Rakipsiz kalan takımın durumunu ifade etmek için de 'Bay geçmek' ifadesi kullanılır.