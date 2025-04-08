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 | Sule Altinel

Süper Lig'de 30. hafta tamamlandı: Şampiyonluk yarışında 3 puanlık fark! İşte takımların son durumu...

Süper Lig'de bu hafta Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın BAY geçtiği haftada 3 puana uzanarak puan farkını 3'e indirdi. İşte Süper Lig'de 30. haftanın ardından oluşan puan durumu ve 31. haftanın fikstürü...

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Süper Lig'de 30. hafta tamamlandı: Şampiyonluk yarışında 3 puanlık fark! İşte takımların son durumu...
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
08.04.2025
saat ikonu 03:23
|
GÜNCELLEME:
08.04.2025
saat ikonu 03:25

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında heyecan dorukta. 30. hafta bugün oynanan 2 karşılaşma ile tamamlandı. Oynanan 9 müsabakada toplam 19 gol atıldı. Ligde 71 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray haftayı maç yapmadan geçti.

FENERBAHÇE, TRABZONSPOR'U YENDİ

Takipçisi Fenerbahçe ise zorlu Trabzonspor karşısına çıktı. Sarı-lacivertliler 1-0 geriye düştüğü müsabakayı 4-1'lik skorla kazandı ve puanını 68'e yükseltti.

Süper Lig'de 30. hafta tamamlandı: Şampiyonluk yarışında 3 puanlık fark! İşte takımların son durumu...

SAMSUNSPOR, ART ARDA 2. KEZ MAĞLUP OLDU

Ligde 3. sırada bulunan Samsunspor, konuk olduğu Antalyaspor'a 2-1 mağlup olarak üst üste 2. yenilgisini yaşadı.

BEŞİKTAŞ, 1 PUANI SON DAKİKADA ALDI

Beşiktaş ise haftanın kapanış maçında Kasımpaşa karşısında 1 puanı son dakikada bulduğu golle aldı.

Süper Lig'de 30. hafta tamamlandı: Şampiyonluk yarışında 3 puanlık fark! İşte takımların son durumu...

KÜME DÜŞME HATTI

Küme düşme hattında yer alan takımlardan Sivasspor, Rizespor ile berabere kalırken, son 3 sıradaki Alanyaspor, Hatayspor ve Adana Demirspor kendi sahasında mağlubiyet yaşadı.

SONUÇLAR

Adana Demirspor-Kayserispor: 0-2

Rizespor-Sivasspor: 1-1

Başakşehir-Konyaspor: 1-0

Antalyaspor-Samsunspor: 2-1

Alanyaspor-Bodrum FK: 0-1

Hatayspor-Eyüpspor: 0-1

Fenerbahçe-Trabzonspor: 4-1

Kasımpaşa-Beşiktaş: 1-1

Göztepe-Gaziantep FK: 1-1

PUAN DURUMU

Süper Lig'de 30. hafta tamamlandı: Şampiyonluk yarışında 3 puanlık fark! İşte takımların son durumu...

31. HAFTANIN FİKSTÜRÜ

11 Nisan Cuma:

20.00 Samsunspor-Galatasaray

12 Nisan Cumartesi:

16.00 Konyaspor-Göztepe

19.00 Bodrum FK-Antalyaspor

19.00 Beşiktaş-Başakşehir

13 Nisan Pazar:

16.00 Kayserispor-Kasımpaşa

16.00 Gaziantep FK-Hatayspor

19.00 Trabzonspor-Rizespor

19.00 Net Global Sivasspor-Fenerbahçe

14 Nisan Pazartesi:

20.00 Eyüpspor-Adana Demirspor

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Sıkça Sorulan Sorular

"Bay geçmek" ne anlama gelir?
Bir futbol kupasında veya liginde takımların sayısının tek sayıya denk gelmesi durumunda takımlar müsabaka için eşleşecek rakip bulurken bir takım rakipsiz kalır. Sırayla her hafta bir takım rakipsiz kalır. Rakipsiz kalan takımın durumunu ifade etmek için de 'Bay geçmek' ifadesi kullanılır.
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