Sergen Yalçın'dan Ole Gunnar Solskjaer için sert çıkış!

Beşiktaş'ın Kasımpaşa deplasmanından 1-1 ile dönmesinin ardından Sergen Yalçın tarafından Ole Gunnar Solskjaer kritiği yapıldı. Beşiktaş'taki tercihlerin yanlış olduğunu belirten Sergen Yalçın, Ole Gunnar Solskjaer için ise 'gitmesi uzun sürmez' mesajını verdi.

SERGEN YALÇIN'DAN BEŞİKTAŞ TEKNİK DİREKTÖRÜ OLE GUNNAR SOLSKJAER İÇİN SERT ÇIKIŞ

Beşiktaş'ta sürecin doğru ilerlemediğine değinen Sergen Yalçın, "Solskjaer'in çok uzun vadeli olduğunu düşünmüyorum. Hiç kendime yer yaptığım yok. Böyle de düşünmeyin. Ben böyle biri değilim. Beşiktaş'ta yer yapacak durumum yok. Ben bunu gördüğüm için söylüyorum. Ayrıca bu sezon ile yargılamak doğru da değil zaten. Ama görüyorum ki hala genç oyuncuları oynatmıyor. Kalan 8 hafta Mustafa Hekimoğlu oynasın. Görelim oyuncuyu. Herkes görsün. Bir de aldığın genç oyuncuları oynat. Önümüzdeki sene düşünmediğin oyuncuları ise oynatma! O yüzden diyorum işi zor. Şu anda sen skoru kovalarsan işin zor. Sen yeni sezonun planına başla. Ancak Solskjaer'de öyle bir şey görmüyorum." ifadelerini kullandı.