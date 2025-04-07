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Editor
 | Burak Ayaydın

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer "Bugün 4 gol atabilirdik"

Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa deplasmanında 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'den maç sonu kritiği geldi. 'Hayal kırıklığı' vurgusu yapan Solskjaer, daha çok risk almaları gerektiğini belirtti.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
07.04.2025
saat ikonu 22:48
|
GÜNCELLEME:
07.04.2025
saat ikonu 22:51

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, 1-1 berabere kaldıkları Kasımpaşa maçını değerlendirdi. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Norveçli hoca, maçı kazanmaları gerektiğini ama risk almadıklarını ifade etti.

BEŞİKTAŞ'TA OLE GUNNAR SOLSKJAER'DEN MAÇ SONU AÇIKLAMALARI

"İlk yarıda oyunumuz yeterli seviyede değildi ama ikinci yarıya değişikliklerle başladık. Enerjiyle, cesaretle, farklı ve cesur bir Beşiktaş gösterdik. İlk yarıdaki performansımız böyle olmamalı. İkinci yarı çok şans yakaladık ama gol atamadığımız için üzgünüm. Hayal kırıklığı yaşıyoruz çünkü ikinci yarıdaki oyunumuzla bence bu maçı kazanmamız gerekiyordu. 10 kişiyle olsak da bugün kazanmak zorundaydık. İlk yarı kötüydük. İkinci yarı tempo, cesaret ve öne oynayan bir Beşiktaş gösterdik. Bunu daha çok göstermemiz gerekiyor ve savaşmamız gerekiyor. Risk almaktan korkmamamız ve risk alırken cesur olmamız gerekiyor, tıpkı ikinci yarıda gösterdiğimiz gibi. Bugün 4 gol atabilirdik. Mustafa ve Milot oyuna çok iyi girdiler, çok iyi oynadılar. Salih çok oynamadığı için üzgünüm. Salih gerçekten çok yüksek kalitede bir oyun gösterdi. Bizim ikinci yarıdaki oyunu sürekli göstermemiz gerekiyor."

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer "Bugün 4 gol atabilirdik"

Sıkça Sorulan Sorular

BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA'YI KAÇ MAÇTIR YENEMİYOR?
Siyah beyazlı ekip, ligdeki son 4 maçta Kasımpaşa karşısında galip gelemedi.
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ETİKETLER
#trendyol süper lig
#Beşiktaş Teknik Direktörü
#Ole Gunnar Solskjaer
#Spor
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