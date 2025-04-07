Serhat Akın Beşiktaş yönetimine hedefi gösterdi!

Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa ile Beşiktaş 1-1 berabere kalırken, eski futbolcu Serhat Akın maçtan sonra çok net konuştu. Şu anki Beşiktaş kadrosuyla bir hedef tutturmanın zor olacağını belirten Serhat Akın, Ole Gunnar Solskjaer'i destekledi ve siyah beyazlı yönetime mesajı verdi.

SERHAT AKIN'DAN BEŞİKTAŞ İÇİN ANALİZLER

"Beşiktaş'a büyük bir değişim lazım. Tayyip Talha Sanuç, hem kupada hem ligde üst üste kırmızı kartlar yedi ve yaktı yani takımı. Burası Beşiktaş, bir noktadan sonra kimseyi taşımaz! Rafa Silva hariç Beşiktaş kadrosu genel olarak çok sıkıntılı. Nasıl toparlanır cidden bilmiyorum, Immobile'yle falan da bu iş olmaz yani. Ayrıca şu anki kadrodan da en fazla 6 oyuncu kalmalı. Zaten Solskjaer'e de bir şey diyemezsin, bu oyuncularla bu kadar olması da gayet normal. Hoca, elindekilerden en fazla verimi almaya çalışıyor, ona hiçbir şekilde yüklenecek bir durum yok... Ben yönetimin yerinde olsam, Solskjaer'e güvenir ve onun yolundan yürünmesini sağlarım. Mesela sonradan giren oyunculardan Salih hariç, ciddi anlamda bir katkı söz konusu değil. Beşiktaş eğer seneye şampiyonluk yarışında olmak istiyorsa, kadroda her anlamda önemli bir revizeye gidilmesi lazım."