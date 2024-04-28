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28 Nisan 2024 17:05 - Güncelleme : 28 Nisan 2024 17:17

59. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nu Frank van den Broek kazandı

59. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nu kazanan isim Dsm-Firmenich PostNL sporcusu Frank van den Broek oldu. 2024'ün şampiyonu olan Van den Broek, 23 saat 2 dakika 11 saniyelik süreyle genel klasman liderine verilen 'turkuaz mayo'nun ebedi sahibi oldu.

Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından bu yıl 59. kez gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu tamamlandı. Organizasyonun 8. ve son etabı olan İstanbul etabında yağmurlu hava etkili oldu.

Bisikletçiler yarış dışı olarak İstanbul'da tur atıp etabı tamamladı. Yarışın genel şampiyonu, Yeşil Mayo, Kırmızı Mayo ve Beyaz Mayo sahipleri dünkü sonuçlar geçerli olmak üzere tescil edildi.

59. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nu Frank van den Broek kazandı - 1. Resim

TURKUVAZ MAYONUN EBEDİ SAHİBİ FRANK VAN DEN BROEK

Geçtiğimiz pazar günü Antalya-Antalya etabı ile start alan ve 8 gün boyunca 1.188 kilometre yol kat eden bisikletçilerin bu yoğun mücadelesi İstanbul'da noktalandı. Tur'u DSM-Firmenich Takımı'ndan Hollandalı Frank Van Den Broek kazandı ve 2024'ün şampiyonu olarak Turkuaz Mayo'nun ebedi sahibi oldu.

59. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nu Frank van den Broek kazandı - 2. Resim

İkinciliği Terengganu Takımı'ndan Kudus Merhavi, üçüncülüğü de Polti Kometa Takımı'ndan Paul Double kazandı. Beyaz ve Kırmızı Mayoları da Bike Aid sporcusu Vinzent Dorn elde etti. Sprint Mayo'sunu ise yine DSM-Firmenich Takımı'ndan Tobias Andresen elde etti. Takım halinde şampiyonluğu da Q36.5 Pro Cycling aldı.

59. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nu Frank van den Broek kazandı - 3. Resim

İSTANBUL ETABINA YAĞMUR ENGELİ

Sporcuların güvenliği ön planda olduğu için herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına bugünkü yarış nötralize şekilde devam etti. Bisikletçiler, pelotonun önünde TUR'un mayolarını taşıyan liderlerin ardında, yine planlanan güzergahta, Caddebostan Sahili’nde 5 yerine 1 tur atarak Sultanahmet Meydanı’nda parkuru tamamladı. Bu etaptaki para ödülü bir hayır kurumuna bağışlanacak.

Beşiktaş Meydanı'ndan saat 11.00'de yola çıkan bisikletçiler saat 13.10 civarında Sultanahmet Meydanı’nda olurken, finiş noktasını 4 formanın liderleri birlikte geçti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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