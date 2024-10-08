A Milli Takım aday kadrosunda değişiklik! İsmail Yüksek ve Mert Günok kadrodan çıkarıldı

08 Ekim 2024 11:42 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 12:10

UEFA Uluslar B Ligi'nde Karadağ ve İzlanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda İsmail Yüksek ve Mert Günok, sakatlıkları sebebiyle kadrodan çıkarıldı. Eyüpspor kalecisi Berke Özer, aday kadroya dahil edildi.

Karadağ ve İzlanda ile karşılaşacak Ay-Yıldızlı ekibimizde İsmail Yüksek ve Mert Günok​ sakatlıkları sebebiyle kadrodan çıkarıldı. Eyüpspor kalecisi Berke Özer ise A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildi.

TFF'den yapılan açıklamada, "UEFA Uluslar Ligi'nde Karadağ ve İzlanda ile oynayacağı karşılaşmalar için dün İstanbul'da kampa giren A Milli Takımı'mızda yapılan sağlık kontrollerinin ardından İsmail Yüksek ve Mert Günok'un sakatlıklarının müsabakalar sürecinde tam olarak iyileşmeyeceği tespit edildi. Aday kadrodan çıkarılan iki futbolcu, tedavilerine kulüplerinde devam edecek. Bu gelişme üzerine ikas Eyüpspor'dan kaleci Berke Özer, A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi." ifadeleri yer aldı.