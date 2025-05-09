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 | Emir Yücel

A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası yolunda! İspanyollar Konya'da

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu mücadelelerine Eylül 2025’te start verecek. İlk maçta 4 Eylül’de Gürcistan’a konuk olacak ay-yıldızlılar, 7 Eylül’de Konya’da EURO 2024 şampiyonu İspanya’yı ağırlayacak. Konya Büyükşehir Stadyumu’nda saat 21.45’te başlayacak karşılaşma, Millilerin unutulmaz zaferlerine ev sahipliği yapan bu statta yeni bir tarih yazma fırsatı için sahaya çıkacak. Konya’da daha önce 8 maçta 4 galibiyet alan A Milliler, İspanya karşısında da taraftarın desteğiyle mutlak galibiyet hedefliyor.

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A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası yolunda! İspanyollar Konya'da
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.05.2025
saat ikonu 14:56
|
GÜNCELLEME:
09.05.2025
saat ikonu 14:56

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemelerindeki mücadelesine Eylül ayında başlayacak A Milli Futbol Takımı, E Grubu'nda iç sahada oynayacağı ilk karşılaşmada EURO 2024 şampiyonu İspanya'yı Konya'da ağırlayacak. Konya Büyükşehir Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı müsabaka, 7 Eylül Pazar günü saat 21.45'te başlayacak. Konya'da daha önce 7'si resmi, biri özel olmak üzere toplam 8 maça çıkan Milliler, bu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 de mağlubiyet aldı.

A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası yolunda! İspanyollar Konya'da

KONYA MİLLİ TAKIM'A İYİ GELİYOR!

Ay-yıldızlılar, bu maçlarda 15 gol kaydederken, kalesinde 7 gol gördü. Konya Büyükşehir Stadyumu, A Milli Takımın daha önce EURO 2016 Elemeleri'nde Hollanda ve İzlanda, EURO 2020 Elemeleri'nde Fransa ve EURO 2024 Elemeleri'nde Letonya'yı mağlup ettiği unutulmaz maçlara ev sahipliği yapmıştı.

A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası yolunda! İspanyollar Konya'da

A Milliler, 13 Ekim 2015 tarihinde İzlanda'yı karşılaşmanın son dakikalarında Selçuk İnan'ın serbest vuruştan attığı golle mağlup ederek 2016 Avrupa Şampiyonası bileti almış, 8 Haziran 2019 tarihinde ise Fransa'yı 2-0'lık skorla tarihinde ilk kez yenmiş ve 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılma yolunda belirleyici bir galibiyet almıştı.

A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası yolunda! İspanyollar Konya'da

BEKLE BİZİ DÜNYA KUPASI!

Ay-yıldızlılar, 15 Ekim 2023'te de Letonya'yı tarihinde ilk kez iç sahada 4-0'lık sonuçla yenmiş ve 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantilemişti. A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki ilk maçında 4 Eylül Perşembe günü deplasmanda Gürcistan karşısına çıkacak.

A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası yolunda! İspanyollar Konya'da

Başkent Tiflis'teki Boris Paichadze Ulusal Stadyumu'nda oynanacak müsabaka TSİ 19.00'da başlayacak.

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