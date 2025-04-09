Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Eyüp Ensar Yeşil

A Milli Kadın Tenis Takımı, Fransa’yı mağlup etti!

Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta 8-12 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen kadınlar tenisinin dünya şampiyonası olan Billie Jean King Cup’ta Türkiye ilk rakibi Fransa’yı 2-1 mağlup etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
A Milli Kadın Tenis Takımı, Fransa’yı mağlup etti!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.04.2025
saat ikonu 22:19
|
GÜNCELLEME:
09.04.2025
saat ikonu 23:31

Kaptanlığını Bora Gerçeker, antrenörlüğünü Pemra Özgen’in üstlendiği Çağla Büyükakçay, Zeynep Sönmez, İpek Öz, Ayla Aksu ve Deniz Dilek’ten oluşan milliler, Billie Jean King Cup Avrupa/Afrika Grup I’de ilk sınavını bugün Fransa karşısında verdi. Serinin ilk karşılaşmasında Ayla Aksu korta çıktı. Ayla dünya sıralamasında 141. sırada yer alan Clara Burel karşısında 4-1 gerideyken Burel’in sakatlığı sebebiyle maçtan çekilmesiyle Türkiye, Fransa karşısında 1-0 öne geçti. Billie Jean King Cup’taki ikinci maçta korta çıkan Zeynep Sönmez dünya 67 numarası Varvara Gracheva’yı 6-2, 6-1 mağlup ederek Türkiye’yi 2-0 öne taşıdı.

A Milli Kadın Tenis Takımı, Fransa’yı mağlup etti!


Serinin çiftler maçında Çağla Büyükakçay/İpek Öz çifti Diane Parry/Alize Cornet ikilisine 6-4, 1-6, 10-7 mağlup oldu. Dünya sıralamasının 31. basamağında bulunan ay-yıldızlılar, ilk günü dünya sıralamasında 15. sırada yer alan ve Avrupa/Afrika Grup I'in en yüksek sıralamadaki ülkesi olan Fransa karşısında 2-1 galip tamamladı.
Türkiye, Vilnius SEB Arena'da yarın saat 12.00'de başlayacak karşılaşmalarda İsveç ile karşılaşacak.

A Milli Kadın Tenis Takımı, Fransa’yı mağlup etti!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Derbi yenilgisinin ardından görevine son verildi
ETİKETLER
#türkiye
#tenis
#fransa
#milli takım
#Billie Jean King Cup
#Ayla Aksu
#Zeynep Sönmez
#Çağla Büyükakçay
#İpek Öz
#Deniz Dilek
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.