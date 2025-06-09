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 | Murat Makas

A Milli Takım, ABD kampında Meksika ile ilk kez karşılaşacak

Eylül ayında başlayacak 2026 FIFA Dünya Kupası Eleme Grubu karşılaşmalarına hazırlanan A Milli Futbol Takımı, ABD kampındaki ikinci hazırlık maçında Meksika ile karşılaşacak.

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A Milli Takım, ABD kampında Meksika ile ilk kez karşılaşacak
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.06.2025
saat ikonu 12:16
|
GÜNCELLEME:
09.06.2025
saat ikonu 12:18

Kuzey Carolina eyaletindeki Chapel Hill kasabasında yer alan Kenan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, 11 Haziran Çarşamba günü TSİ 04.00'te başlayacak. Müsabaka, TV8'den naklen yayınlanacak. Bu maç, Türkiye ile Meksika A Milli Takımları arasında oynanacak ilk karşılaşma olarak tarihe geçecek.

Türkiye ABD'yi mağlup etmişti

Ay-yıldızlılar, kampın ilk maçında ev sahibi ABD’yi 2-1 mağlup etmiş, moral bulmuştu. Meksika karşılaşmasının ardından milliler Türkiye’ye dönecek.

A Milli Takım, ABD kampında Meksika ile ilk kez karşılaşacak

Ahmed Kutucu’nun durumu belirsiz

Milli takımda tedavisi süren Ahmed Kutucu, Meksika maçında forma giyip giyemeyeceği henüz netlik kazanmayan isimler arasında. ABD maçı öncesi yapılan antrenmanda sakatlanan genç oyuncu, o maçın kadrosunda yer alamamıştı. Sağlık ekibinin kararı, maç günü belli olacak.

- Milli takımın aday kadrosu

A Milli Takım'ın Meksika maçı aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Altay Bayındır, Berke Özer, Muhammed Şengezer

Defans: Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Merih Demiral, Mert Müldür, Mustafa Eskihellaç, Samet Akaydın, Yasin Özcan, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik

Orta saha: Demir Ege Tıknaz, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü

Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Ahmed Kutucu

A Milli Takım, ABD kampında Meksika ile ilk kez karşılaşacak

- Meksika'nın aday kadrosu

Teknik direktör Javier Aguirre tarafından belirlenen Meksika'nın 26 kişilik aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Luis Angel Malagon (Club America), Raul Rangel (Chivas), Guillermo Ochoa (AVS)

Defans: Jorge Sanchez (Cruz Azul), Julian Araujo (Bournemouth), Cesar Montes (Lokomotiv Moskova), Israel Reyes (Club America), Jesus Orozco (Cruz Azul), Johan Vasquez (Genoa), Mateo Chavez (AZ Alkmaar), Jesus Gallardo (Deportivo Toluca)

Orta saha: Edson Alvarez (West Ham United), Luis Chavez (Dinamo Moskova), Erik Lira (Cruz Azul), Marcel Ruiz (Deportivo Toluca), Carlos Rodriguez (Cruz Azul), Gilberto Mora (Club Tijuana), Orbelin Pineda (AEK)

Forvet: Cesar Huerta (Anderlecht), Efrain Alvarez (Club Tijuana), Alexis Vega (Deportivo Toluca), Roberto Alvarado (Chivas), Santiago Gimenez (Milan), Raul Jimenez (Fulham), Angel Sepulveda (Cruz Azul), Julian Quinones (Al-Qadsiah)

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