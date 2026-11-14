A Milli Takım, Fransa maçına hazır

UEFA Uluslar Ligi'nde 6. ve son hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Uluslar A Ligi'nde 1. Grup'ta mücadele eden Türkiye, 6. ve son hafta maçında yarın TSİ 22.45'te deplasmanda Fransa ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Takım, Fransa mücadelesinin hazırlıklarını Bordeaux şehrinde karşılaşmanın oynanacağı Matmut Atlantique Stadı'nda yaptığı son antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Fransa maçının taktiksel organizasyonu üzerinde durulduğu bildirildi.

İdmanı, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF yöneticileri de takip etti.