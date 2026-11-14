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Spor
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Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.11.2026
saat ikonu 21:48
|
GÜNCELLEME:
14.11.2026
saat ikonu 21:48

A Milli Takım, Fransa maçına hazır

Türkiye, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta 6. ve son hafta maçında yarın TSİ 22.45'te deplasmanda Fransa ile karşı karşıya gelecek. A Milli Takım, Fransa ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını Bordeaux şehrinde karşılaşmanın oynanacağı Matmut Atlantique Stadı'nda yaptığı son antrenmanla tamamladı.

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Editor
 Yasin Aşan
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A Milli Takım, Fransa maçına hazır
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.11.2026
saat ikonu 21:48
|
GÜNCELLEME:
14.11.2026
saat ikonu 21:48

'nde 6. ve son hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Uluslar A Ligi'nde 1. Grup'ta mücadele eden , 6. ve son hafta maçında yarın TSİ 22.45'te deplasmanda ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Takım, Fransa mücadelesinin hazırlıklarını şehrinde karşılaşmanın oynanacağı Matmut Atlantique Stadı'nda yaptığı son antrenmanla tamamladı.

A Milli Takım, Fransa maçına hazır

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Fransa maçının taktiksel organizasyonu üzerinde durulduğu bildirildi.

A Milli Takım, Fransa maçına hazır

İdmanı, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF yöneticileri de takip etti.

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ETİKETLER
#fransa
#Türkiye
#Futbol
#UEFA Uluslar Ligi
#Bordeaux
#Matmut Atlantique Stadı
#Spor
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