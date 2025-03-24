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 | Suat Vilgen

A Milli Takım için Uluslar A Ligi'ne yükselmek ne anlama geliyor? Bir galibiyetten fazlası

A Milli Takımımız, Macaristan'ı deplasmanda 3-0 yenerek Avrupa'nın en iyi takımlarıyla karşılaşacağı Uluslar Ligi'nin en üst klasmanında mücadele etme hakkı kazandı. Peki bu ligde yer almak ne anlama geliyor? İşte detaylar...

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A Milli Takım için Uluslar A Ligi'ne yükselmek ne anlama geliyor? Bir galibiyetten fazlası
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
24.03.2025
saat ikonu 07:37
|
GÜNCELLEME:
24.03.2025
saat ikonu 07:39

A Milli Futbol Takımımız, Macaristan'da elde ettiği 3-0'lık muhteşem galibiyetin ardından Avrupa futbolunun elitleri arasına girdi! Henüz Avrupa Şampiyonası ya da Dünya Kupası'nın final aşamasına başlamasa da Avrupa'nın en iyi takımları arasında ve Uluslar A Ligi'nde yer alması başlı başına önemli bir ayrıcalık. Peki A Ligi'ne yükselmek "Bizim Çocuklar" takım için pratikte ne anlama geliyor? İşte Euro 2028'de ikinci bir şansa sahip olma ihtimalinden federasyonun gelirlerindeki keskin artışa kadar A liginin avantajları.

PRESTİJ VE GELİR ARTACAK

Ancak bunları sırasıyla ele alalım. Milli Takım, Avrupa'nın en iyi takımlarıyla karşılaşacağı Milletler Ligi'nin en üst klasmanında mücadele edecek . İspanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Hollanda ve Hırvatistan gibi potansiyel rakipler, A Milli Takımımızı sürekli ön plana çıkaracak, aynı zamanda güçlü yönlerini ölçecek.
Ayrıca rakiplerin prestijinin ay-yıldızlı takım için gelir kaynağı olması bekleniyor, zira bir yandan bilet ihtiyacını ve talebini karşılamak için maçlar Türkiye'de yapılabilecek, diğer yandan da sponsorluklardan elde edilecek gelir artacak. Ve tabii ki A Milli Takım'ın sadece 1. Lig'de yer alması federasyona 1 milyon 500 bin euro kazandırıyor. Klasmanda birinci olması durumunda ise 750 bin euro daha bonus ödeniyor!

2028 AVRUPA ŞAMPİYONASI İÇİN FIRSAT

Elbette, birincilik sadece finansal faydalar sağlamayacak, aynı zamanda Euro 2028 finallerine bir bilet almak için ikinci bir şans da sağlayacaktır. Mevcut düzen devam ederse, her Lig A grubundan (4 takımdan oluşan 4 grup) ilk iki takım çeyrek finallere yükselecektir. Ancak önümüzdeki Euro'nun doğası biraz karışık, bu durum Milletler Ligi'nin dağıtacağı biletleri de etkileyebilir.

2028 Avrupa Şampiyonası İngiltere, İskoçya, İrlanda ve Galler olmak üzere 4 ülkede düzenlenecek . Ancak bunların hepsi doğrudan Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde edemiyor. Çünkü UEFA yalnızca 2 organizatöre doğrudan bilet veriyor. Organizasyon otoritesi tarafından değerlendirilen planlardan biri, dört takımın da elemelere katılması ve herhangi birinin eleme süreciyle Avrupa Şampiyonası'na katılamaması durumunda iki direkt biletin kalmasıdır. Dolayısıyla ne olacağı zamanla netleşecek.

2026 MİLLETLER LİGİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bir sonraki Milletler Ligi 2026 sonbaharında başlayacak ve Lig Aşaması'nın ilk dört maçı 21 Eylül'den 6 Ekim'e kadar oynanacak. Aynı yılın kasım ayında son iki maç yapılacak olan turnuvanın çeyrek final ve play-off'ları ise 2027 yılı mart ayında gerçekleştirilecek. A Ligi gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar, çeyrek finallere katılmaya hak kazanacak, çeyrek finalleri takiben yarı final, küçük final ve şampiyonluğun kazananını belirleyecek final maçları oynanacak.

OLUMSUZ YANLARI DA VAR

Tüm bu tablodaki tek olumsuz şey FIFA Sıralaması olabilir. Türkiye, İspanya veya Almanya gib dev ekipleri yense dahi, Kuzey İrlanda ve Finlandiya karşısında aldığı galibiyetlerle aynı puanları alacak. Dolayısıyla olası olumsuz sonuçlar Türkiye'nin katsayılarını olumsuz etkileyebilir, Vincenzo Montella ve ögrencilerinin gelecek elemelerde daha zorlu eşleşmelere girmesi söz konusu olabilir.

Sıkça Sorulan Sorular

ULUSLAR LİGİ A LİGİ TAKIMLARI HANGİLERİ?
Gelecek Milletler Ligi'nin birinci ligindeki takımlar şöy: Türkiye, Hırvatistan Çek Cumhuriyeti Danimarka İngiltere Fransa Almanya İtalya Hollanda Norveç Portekiz İspanya Galler Yunanistan, Sırbistan ve Belçika.
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#Türkiye
#a milli futbol takımı
#milli futbol takımı
#Uluslar A Ligi
#Türkiye Futbol Milli Takımı
#Bizim Çocuklar
#Spor
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