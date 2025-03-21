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 | Burak Ayaydın

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'ya sert sözler! "Orkun Kökçü'den sonra biz hak etmiyor muyuz?"

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella için Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz'dan sert eleştiriler geldi. Vincenzo Montella'nın Türkiye için seçtiği kadroya tepki veren Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, 'Orkun Kökçü cezalı duruma düşünce dahi sıra bize gelmiyor' dedi.

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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'ya sert sözler!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
21.03.2025
saat ikonu 15:40
|
GÜNCELLEME:
21.03.2025
saat ikonu 15:44

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, Ajansspor'a açıklamalarda bulundu ve A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'ya sert eleştiriler yaptı. İtalyan hocanın Orkun Kökçü sonrasında dahi Konyasporlu futbolculara şans vermeyi düşünmediğini ifade eden Ömer Korkmaz, Vincenzo Montella'yı eleştiri yağmuruna tuttu.

Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Korkmaz'dan VAR kararlarına tepki

VINCENZO MONTELLA İÇİN ÖMER KORKMAZ'DAN FLAŞ AÇIKLAMALAR

Melih İbrahimoğlu'nun milli takıma çağrılmaması nedeniyle Montella'yı eleştiren Ömer Korkmaz, "Orta sahada Orkun Kökçü'nün cezalı olduğu bir maçta milli takım için Melih İbrahimoğlu nasıl davet edilmez? Milli takım teknik direktörünü eleştiriyorum. Melih İbrahimoğlu milli formayı hak etmiyor mu?" dedi. Ayrıca Adil Demirbağ ve Uğurcan Yazgılı üzerinden de Montella'ya yüklenen Korkmaz, "Adil Demirbağ ligin en iyi savunmacılarından. Hiçbir zaman milli takıma çağrılmadı. Adil Demirbağ yerine davet edilen oyuncuların performansı da ortada. Montella bugün Süper Lig'de herhangi bir takımın teknik direktörü olsa milli takıma çağırdığı oyuncular yerine Adil'i takımda görmek ister çünkü Adil onlardan daha iyi oynuyor. Bu konuda adaletli davranmıyor. Uğurcan Yazgılı'nın ortaya koyduğu performans da ortada." şeklinde konuştu.

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KONYASPORLU FUTBOLCULARA AVRUPA'DAN TALİPLER VAR

Kaleci Deniz Ertaş'a Avrupa'dan ilgi olduğunu söyleyen Korkmaz, "Beşiktaş maçında birkaç Avrupa takımı, bazı oyuncularımızı izlemek için stadımıza geldi. Kaleci Deniz'e uzun zamandır Avrupa'dan ilgi var. Milli takımlardan da onu izliyorlar zaten." ifadelerini kullandı. Son olarak da Udinese yetkililerinin Beşiktaş maçında Melih İbrahimoğlu'nu izlemeye geldiğini söyleyen Ömer Korkmaz, "Udinese geldi, Melih İbrahimoğlu'nu izlediler. Çocuklar kendini geliştirmeye devam ediyor. İzlenen oyuncularımızın sayısı artacaktır." diyerek sözlerini noktaladı.

Sıkça Sorulan Sorular

KADRO SEÇİMİ SÜRECİ NEDİR?
Macaristan ile oynayacak olan Türkiye'de, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella oyuncu tercihlerinde bulundu ama İrfan Can Eğribayat gibi bazı isimleri seçmemesi de ayrıca dikkat çekti.
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ETİKETLER
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#Spor
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