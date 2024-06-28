A Milli Takım üç eksikle Avusturya maçı hazırlıklarına başladı

28 Haziran 2024 20:25 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 20:35

20224 Avrupa Futbol Şampiyonasında A milliler, D Grubu'nu lider bitiren Avusturya ile eşleşti. 2 Temmuz'da Leipzig'de gerçekleşecek karşılaşma için hazırlıklar sürüyor.

Almanya'nın Hannover şehrine bağlı Barsinghausen kasabasındaki kamp merkezinde Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleşen idmana milliler, düz koşu ve ısınma hareketleriyle start verdi. Pas ve şut çalışmalarıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Avusturya müsabakasının taktiği üzerinde duruldu.

ÜÇ İSİM İDMANA KATILMADI

Hakan Çalhanoğlu ve Mert Günok tedbir amaçlı, Samet Akaydin da adalesindeki zorlanma sebebiyle idmana katılmadı.

Öte yandan antrenmanı TFF Başkan Vekili Mustafa Eröğüt ve Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da izledi.