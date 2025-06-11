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 | Onur Kaya

A Milli Takım zafer peşinde: Kadroda 4 değişiklik! Meksika - Türkiye canlı anlatım

2026 Dünya Kupası elemelerine hazırlanan A Milli Futbol Takımımız, ABD kampındaki ikinci maçında Meksika ile karşılaşıyor. Vincenzo Montella yönetimindeki milliler ilk yarıda yenik durumda. İşte kadrolar ve canlı anlatım...

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.06.2025
saat ikonu 03:47
|
GÜNCELLEME:
11.06.2025
saat ikonu 04:57

Eylül ayında başlayacak 2026 FIFA Dünya Kupası Eleme Grubu karşılaşmalarına hazırlanan A Milli Futbol Takımımız, ABD kampındaki ikinci hazırlık maçında Meksika ile karşı karşıya geliyor. İlk hazırlık maçında ABD'yi Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 2-1 mağlup eden milliler, ikinci maçtan da galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

A Milli Takım zafer peşinde: Kadroda 4 değişiklik! Meksika - Türkiye canlı anlatım

Kuzey Carolina eyaletindeki Chapel Hill kasabasında yer alan Kenan Stadı'ndaki mücadelenin hakemi St. Vincent ve Grenadinler Futbol Federasyonundan hakem Moeth Gaymes. Gaymes'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Denroy Barker ile ABD Futbol Federasyonundan Ryan Graves yapıyor. Mücadelenin 4. hakemi ise Kosta Rikalı Brayan Cruz.

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İLK 11'LER

Vincenzo Montella ABD maçı kadrosunda 4 değişikliğe gitti. Milli takımımızın Meksika ile oynadığı hazırlık maçının kadroları şöyle:

  • Meksika: Malagon, Sanchez, Montes, Reyes, Gallardo, Alvarez, Ruiz, Pineda, Quinones, Sepulveda, Vega
  • Türkiye: Berke Özer, Mert Müldür, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Yasin Özcan, Kaan Ayhan, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız
A Milli Takım zafer peşinde: Kadroda 4 değişiklik! Meksika - Türkiye canlı anlatım

MEKSİKA TÜRKİYE CANLI ANLATIM

  • Dakika 1: Meksika ile Türkiye arasındaki özel maç başladı. Moeth Gaymes'in ilk düdüğü sonrası oyun hareketlendi.
  • Dakika 4: Kerem Aktürkoğlu çalımlarla ceza sahasına girdi. Meksika savunmasında Edson Alvarez topu son anda kornere gönderdi.
  • Dakika 6: Savunma arkasına atılan uzun topta Yasin Özcan meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Meksika savunması topu son anda kornere attı.
  • Dakika 7: Kazanılan köşe vuruşu sonrası sol kanatta Kenan Yıldız topla buluştu. Kenan Yıldız rakibinden sıyrıldıktan sonra Kaan Ayhan'a pasını aktardı. Kaan Ayhan'ın sol ayağıyla yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.
  • Dakika 11: A Milli Futbol Takımı hızlı geldi. Kenan Yıldız'ın pasında Yasin Özcan topu tekrar Kenan Yıldız'a aktardı. Kenan Yıldız şut açısını bulduktan sonra vuruşunu yaptı. Savunmadan seken top kornere gitti.
  • Dakika 14: Serbest vuruşta topun başına Kaan Ayhan geçti. Kaan Ayhan'ın cepheden vuruşunda Luis Malagon topu son anda çeldi.
  • GOL OFSAYTA TAKILDI
  • Dakika 25: Meksika atağında kaleye gelen şutu çıkaran Mert'ten dönen topu Pineda ağlara gönderdi ancak gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.

  • MEKSİKA ÖNE GEÇTİ

    Dakika 45: Meksika'nın taç atışından geliştirdiği atakta Quinones'in sakladığı top Orbelin Pineda'nın önünde kaldı. Pineda sol ayağıyla kalecinin soluna uzak direğe yaptığı vuruşla Meksika'yı öne geçirdi: 1-0.

  • Dakika 45+3: Melih Demiral rakibine yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Ardından yaşanan gerginlik sonrası saha bir anda karıştı.
  • İlk yarı sona erdi.
A Milli Takım zafer peşinde: Kadroda 4 değişiklik! Meksika - Türkiye canlı anlatım
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YASİN ÖZCAN İLK MİLLİ MAÇINDA

Yasin Özcan, A Milli Futbol Takımı'yla ilk maçına Meksika karşısında çıktı. ABD maçında forma şansı bulamayan 19 yaşındaki futbolcu, A Milli Takım formasını ilk kez Meksika karşısında giydi.

A Milli Takım zafer peşinde: Kadroda 4 değişiklik! Meksika - Türkiye canlı anlatım

MEKSİKA İLE İLK KARŞILAŞMA

Bu maç, iki takım arasındaki ilk karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

A Milli Takım zafer peşinde: Kadroda 4 değişiklik! Meksika - Türkiye canlı anlatım

Ayrıca Meksika maçı, A Milli Futbol Takımımızın tarihinde oynadığı 641'inci maç oldu.

A Milli Takım zafer peşinde: Kadroda 4 değişiklik! Meksika - Türkiye canlı anlatım
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