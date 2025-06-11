A Milli Takım zafer peşinde: Kadroda 4 değişiklik! Meksika - Türkiye canlı anlatım

2026 Dünya Kupası elemelerine hazırlanan A Milli Futbol Takımımız, ABD kampındaki ikinci maçında Meksika ile karşılaşıyor. Vincenzo Montella yönetimindeki milliler ilk yarıda yenik durumda. İşte kadrolar ve canlı anlatım...
Eylül ayında başlayacak 2026 FIFA Dünya Kupası Eleme Grubu karşılaşmalarına hazırlanan A Milli Futbol Takımımız, ABD kampındaki ikinci hazırlık maçında Meksika ile karşı karşıya geliyor. İlk hazırlık maçında ABD'yi Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 2-1 mağlup eden milliler, ikinci maçtan da galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.
Kuzey Carolina eyaletindeki Chapel Hill kasabasında yer alan Kenan Stadı'ndaki mücadelenin hakemi St. Vincent ve Grenadinler Futbol Federasyonundan hakem Moeth Gaymes. Gaymes'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Denroy Barker ile ABD Futbol Federasyonundan Ryan Graves yapıyor. Mücadelenin 4. hakemi ise Kosta Rikalı Brayan Cruz.
Vincenzo Montella ABD maçı kadrosunda 4 değişikliğe gitti. Milli takımımızın Meksika ile oynadığı hazırlık maçının kadroları şöyle:
MEKSİKA ÖNE GEÇTİ
Dakika 45: Meksika'nın taç atışından geliştirdiği atakta Quinones'in sakladığı top Orbelin Pineda'nın önünde kaldı. Pineda sol ayağıyla kalecinin soluna uzak direğe yaptığı vuruşla Meksika'yı öne geçirdi: 1-0.
Yasin Özcan, A Milli Futbol Takımı'yla ilk maçına Meksika karşısında çıktı. ABD maçında forma şansı bulamayan 19 yaşındaki futbolcu, A Milli Takım formasını ilk kez Meksika karşısında giydi.
Bu maç, iki takım arasındaki ilk karşılaşma olarak kayıtlara geçti.
Ayrıca Meksika maçı, A Milli Futbol Takımımızın tarihinde oynadığı 641'inci maç oldu.