Vincenzo Montella'dan milli takım kritiği:

Vincenzo Montella, Türkiye-Meksika maçı öncesinde değerlendirmeler yaptı. A Milli Takım için Eylül ayını hedef gösteren deneyimli teknik adam, planlamalarından bahsetti.

VINCENZO MONTELLA'DAN A MİLLİ TAKIM AÇILIMI

"Bu maç bizim için sezonun son maçı gibi. Sezon sonunda olan futbolcularımızla geldik buraya. Onlarsa sezon ortasındaki oyuncularıyla geliyorlar. Bu süreci iyi bitirmek istiyoruz. Sonrasında Eylül ayına konsantre olmak istiyoruz. Bu maçları biz kendimizi geliştirmek için yapıyoruz. Baktığınızda gençlerimiz de var. 2 oyuncumuz ilk defa forma giymişti ABD maçında. Yine ilk defa forma giyen oyuncularımız olacak. Yine de kadroda çok fazla değişiklik yapmamak gerek diye düşünüyorum."

RİSK KONUSU

"Ahmet antrenmanlara dönüş yaptı. Sadece değerlendirmemiz gereken Eren var. Son maçı da fiziksel anlamda iyi bitiremedi. Sezonu sonu olduğu için herhangi bir riske girmek istemiyorum. Son maçımıza göre biraz daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Bunun farkındayız. Meksika'nın hocası çok deneyimli. 25 yıl sonra yine karşıma çıkıyor, şaşırtıcı olsa da... Zor bir takımla oynayacağımızı biliyoruz."