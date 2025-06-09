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 | Burak Ayaydın

Vincenzo Montella'dan milli takım kritiği: "Risk almak istemiyorum"

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'dan Meksika maçı öncesinde açıklamalar geldi. Sezon sonunda olduğumuzun altını çizen İtalyan hoca, risk almak istemediğini özellikle vurguladı.

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Vincenzo Montella'dan milli takım kritiği:
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
09.06.2025
saat ikonu 22:32
|
GÜNCELLEME:
09.06.2025
saat ikonu 22:35

Vincenzo Montella, Türkiye-Meksika maçı öncesinde değerlendirmeler yaptı. A Milli Takım için Eylül ayını hedef gösteren deneyimli teknik adam, planlamalarından bahsetti.

VINCENZO MONTELLA'DAN A MİLLİ TAKIM AÇILIMI

"Bu maç bizim için sezonun son maçı gibi. Sezon sonunda olan futbolcularımızla geldik buraya. Onlarsa sezon ortasındaki oyuncularıyla geliyorlar. Bu süreci iyi bitirmek istiyoruz. Sonrasında Eylül ayına konsantre olmak istiyoruz. Bu maçları biz kendimizi geliştirmek için yapıyoruz. Baktığınızda gençlerimiz de var. 2 oyuncumuz ilk defa forma giymişti ABD maçında. Yine ilk defa forma giyen oyuncularımız olacak. Yine de kadroda çok fazla değişiklik yapmamak gerek diye düşünüyorum."

Vincenzo Montella'dan milli takım kritiği: "Risk almak istemiyorum"

RİSK KONUSU

"Ahmet antrenmanlara dönüş yaptı. Sadece değerlendirmemiz gereken Eren var. Son maçı da fiziksel anlamda iyi bitiremedi. Sezonu sonu olduğu için herhangi bir riske girmek istemiyorum. Son maçımıza göre biraz daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Bunun farkındayız. Meksika'nın hocası çok deneyimli. 25 yıl sonra yine karşıma çıkıyor, şaşırtıcı olsa da... Zor bir takımla oynayacağımızı biliyoruz."

Vincenzo Montella'dan milli takım kritiği: "Risk almak istemiyorum"

Sıkça Sorulan Sorular

A MİLLİ TAKIM AMERİKA'DAKİ İLK HAZIRLIK MAÇINI KİMLE YAPMIŞTI?
Meksika mücadelesine hazırlanan Türkiye, ilk müsabakayı ABD ile oynamış ve 2-1 galip gelmişti.
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ETİKETLER
#vincenzo montella
#vincenzo montella
#Meksika Maçı
#Türkiye A Milli Takımı
#Spor
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