Fenerbahçe'de Ali Koç'tan olay sözler:

Fenerbahçe'de Ali Koç'tan kritik değerlendirmeler geldi. Ayrıca Fenerbahçe'nin seçim sürecini de gündeme taşıyan Ali Koç, çarpıcı sözler sarf etti.

FENERBAHÇE KÜLTÜRÜ

"Fenerbahçe her zaman dediğimiz gibi dünyanın en büyük spor kulübüdür. Bir kültürdür ve köklerini ülkemizin bağımsızlığını kazanırken sergilediği mücadele gücünden alan bir geleneğe sahiptir. Fenerbahçe her zaman bağımsızdır."

AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU

"Yakın zamanda basketbol şubemizle bir kez daha nasıl bir spor kulübü olduğumuzu gösterdik. Bu güzel takım büyük bir özveri ve mücadeleyle Avrupa Ligi kupasını kazandı. Fenerbahçe bayrağını basketbolda Avrupa'nın zirvesine taşımayı bir kez daha başardı. Fenerbahçe Spor Kulübü, Avrupa'da hem erkeklerde hem kadınlarda Avrupa Ligi şampiyonu olmuş tek takımdır. Bunu da iki kez başarmıştır. Türkiye'nin dört bir yanında sokaklara çıkan, meydanlarda kenetlenen, milyonlarca Fenerbahçeli, işte o kültürün, o misyonun ne kadar güçlü olduğunu tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Bu başarıyı başta futbol olmak üzere rekabet ettiğimiz bütün alanlara taşımak için var gücümüzle çalışmalarımız devam etmektedir."

YAPI VAR KONUSU

"Biz büyük bir camiayız ve tarih boyunca en büyük gücümüz olduğunu söylediğimiz birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Ne zaman Fenerbahçe güçlenmeye başlasa mali bağımsızlığa yaklaşsa ne zaman sportif anlamda taşlar yerine oturmaya başlasa birileri devreye girmektedir. 2011 yılında bunu doğrudan yaşadık. Bugünse dolaylı yöntemlerle, sosyal medya üzerinden kendilerini Fenerbahçe gibi tanıyanlar, Fenerbahçe'nin başarısı için uğraştığını söyleyenler, algı operasyonlarıyla taraftarlarımızı ve camiamızı kışkırtmaya çalışıyorlar ve var güçleriyle adeta bir konsorsiyum şeklinde sistematik bir biçimde devam etmektedirler. Her gün yeni bir yalan haber üretiliyor. Asılsız söylentiler yayılıyor. Sağduyulu her Fenerbahçeli bu kara propagandanın farkında."

ERKEN SEÇİM KRİTİĞİ

"Biz yeri geldi ve aşağılıkça diyeceğim, yeri geldi ciğeri beş para etmez insanlar tarafından yapılan bu saldırılara niye dik duruyoruz biliyor musunuz? Biz camiamızda bu kapıyı açarsak, bu yöntemlerle Fenerbahçe yönetiminin başkanları hedef alınır ve bu insanlar muvaffak olursa o kapıyı hiçbir zaman kapayamayız. Bizden sonra gelecek tüm yönetimler ve başkanlar bu riskin altında olacaklardır. Bu yöntem ne kadar demokratik olursa olsun kulübümüzün bekası ve geleceği açısından uygun değildir."