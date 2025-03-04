A Milli Takım'da bir ilk! 2026 Dünya Kupası rotasında sürpriz

A Milli Takım, Vincenzo Montella yönetiminde ABD'de iki özel maç oynayacak. 2026 Dünya Kupası'nın düzenleneceği ABD'de hazırlıklara başlayacak olan Türkiye, ilk kez Meksika ile karşılaşacak. Esas hedef ise turnuvanın olacağı coğrafyaya alışmak.

MEKSİKA İLE İLK KEZ

İkinci özel maçını 10 Haziran'da oynayacak olan Türkiye, tarihinde ilk kez Meksika ile mücadele edecek. İki ülke, A Milli düzeyinde ilk kez karşı karşıya gelecek. İlk özel maçla ilgili bilgiler ise ilerleyen günlerde açıklanacak.



