Vincenzo Montella'da Fenerbahçe kritiği! Jose Mourinho ile görüşmüşlerdi

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, yapılanma planlarını Fenerbahçe üzerinden yapıyor. Türkiye kadrosuna yeni futbolcular eklemeye karar veren Vincenzo Montella, Fenerbahçeli oyuncular üzerinden ilerlemek istiyor. İtalyan teknik adam, Jose Mourinho ile de bilgi alışverişi yapmıştı.

Vincenzo Montella için yeni odak noktası Fenerbahçe oldu. Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'sindeki form yükselişini dikkate alan Vincenzo Montella, A Milli Takım için Fenerbahçe'nin yıldızlarını gündemine aldı. Jose Mourinho ile de süreç hakkında sohbet eden Montella, milli takım havuzuna yeni isimler eklemeye hazırlanıyor.

VINCENZO MONTELLA FENERBAHÇE'DEN İRFAN CAN EĞRİBAYAT VE YUSUF AKÇİÇEK'İ GÜNDEMİNE ALDI

A Milli Takım için kadro belirleme sürecinde olan Montella, son dönemdeki performansları göz önüne alarak yeni isimlere şans vermeye hazırlanıyor. Halihazırda Fenerbahçe'de yükselişe geçen İrfan Can Eğribayat ve Yusuf Akçiçek'i değerlendirmek isteyen İtalyan hoca, Jose Mourinho ile yaptıkları görüşmede de futbolcular hakkında detaylı bilgi almıştı. Galatasaray'daki fiziki gerilemeden dolayı alternatif isimlere şans vermek isteyen deneyimli teknik adam, bu ay oynanacak olan milli maçlarda en güçlü kadroyu çıkarmak için kritik çalışmalar yapıyor.

VINCENZO MONTELLA'NIN MİLLİ TAKIM PERFORMANSI

Adana Demirspor'daki başarılı sürecin ardından A Milli Takım'ın başına geçen ve uluslararası turnuvalarda başarılı bir performans gösteren Vincenzo Montella, şu ana kadar Türkiye ile 19 maça çıktı ve maç başına 1.63 puan ortalaması yakaladı.