Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarının VAR hakemleri açıklandı!

Süper Lig'de günün maçlarının VAR hakemleri açıklandı. Kasımpaşa-Galatasaray ve Fenerbahçe-Antalyaspor maçlarının VAR odalarında yabancı hakemler görevli olacak, işte o isimler.

Galatasaray; Trendyol Süper Lig'de bugün Kasımpaşa deplasmanına konuk olurken, Fenerbahçe ise kendi sahasında Onvo Antalyaspor ile oynayacak. Ligin zirvesini yakından ilgilendiren maçların VAR odalarında yabancı hakemler görev yapacak.

VAR HAKEMLERİ AÇIKLANDI

Kasımpaşa-Galatasaray maçının VAR hakemi Polonyalı Tomasz Kwiatkowski olurken, Fenerbahçe-Onvo Antalyaspor maçının VAR hakemi ise Alman Markus Schmidt oldu.