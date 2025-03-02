Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarının VAR hakemleri açıklandı!

İstanbul
Süper Lig'de günün maçlarının VAR hakemleri açıklandı. Kasımpaşa-Galatasaray ve Fenerbahçe-Antalyaspor maçlarının VAR odalarında yabancı hakemler görevli olacak, işte o isimler.
Galatasaray; Trendyol Süper Lig'de bugün Kasımpaşa deplasmanına konuk olurken, Fenerbahçe ise kendi sahasında Onvo Antalyaspor ile oynayacak. Ligin zirvesini yakından ilgilendiren maçların VAR odalarında yabancı hakemler görev yapacak.
Kasımpaşa-Galatasaray maçının VAR hakemi Polonyalı Tomasz Kwiatkowski olurken, Fenerbahçe-Onvo Antalyaspor maçının VAR hakemi ise Alman Markus Schmidt oldu.