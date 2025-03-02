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 | Burak Ayaydın

Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarının VAR hakemleri açıklandı!

Süper Lig'de günün maçlarının VAR hakemleri açıklandı. Kasımpaşa-Galatasaray ve Fenerbahçe-Antalyaspor maçlarının VAR odalarında yabancı hakemler görevli olacak, işte o isimler.

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Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarının VAR hakemleri açıklandı!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
02.03.2025
saat ikonu 12:10
|
GÜNCELLEME:
02.03.2025
saat ikonu 12:19

Galatasaray; Trendyol Süper Lig'de bugün Kasımpaşa deplasmanına konuk olurken, Fenerbahçe ise kendi sahasında Onvo Antalyaspor ile oynayacak. Ligin zirvesini yakından ilgilendiren maçların VAR odalarında yabancı hakemler görev yapacak.

VAR HAKEMLERİ AÇIKLANDI

Kasımpaşa-Galatasaray maçının VAR hakemi Polonyalı Tomasz Kwiatkowski olurken, Fenerbahçe-Onvo Antalyaspor maçının VAR hakemi ise Alman Markus Schmidt oldu.

Tomasz Kwiatkowski sędzią #GKSPIA – Newsy – PIAST GLIWICE S.A. | Oficjalna strona Mistrza Polski 2018/19

Sıkça Sorulan Sorular

SÜPER LİG'İN BİTİMİNE KAÇ MAÇ KALDI?
Şu ana kadar 24 maç oynanan Süper Lig'de, 12 haftalık periyot kaldı.

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ETİKETLER
#20 Mayıs 1934
#Futbol takımı, Galatasaray
#senaryo
#Yağmurluk
#Fenerbahçe Derbisi
#Yabancı Hakem
#Spor
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