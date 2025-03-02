Galatasaray Berke Özer transferinde ters köşe yaptı! Fernando Muslera sonrası Inaki Pena hamlesi

Galatasaray'da Fernando Muslera sonrası için Berke Özer'in haricinde Inaki Pena da gündeme alındı. Galatasaray'da Fernando Muslera'nın gidişiyle birlikte Berke Özer'in kaleyi devralacağı konuşulurken, gündeme sürpriz şekilde Barcelona kalecisi Inaki Pena da geldi.

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası Berke Özer takviyesi beklenirken, eski eldiven Inaki Pena da transfer listesine eklendi. Galatasaray yönetimi Fernando Muslera sonrasında hem Berke Özer'i hem de Inaki Pena'yı takıma katmak istiyor.

GALATASARAY'DA FERNANDO MUSLERA SONRASI BERKE ÖZER VE INAKI PENA

Yıllardır Galatasaray'ın kalesini koruyan Fernando Muslera'nın ayrılık kararı vermesiyle birlikte yönetim için yeni bir planlama süreci başlamıştı. Bu durumdan hareketle de Eyüpspor kalecisi Berke Özer'i gündemine alan yöneticiler, an itibarıyla ise flaş bir hamle hazırlığındalar! Fernando Muslera sonrası hem Berke Özer'i hem de Inaki Pena'yı kadroya katmak isteyen Galatasaray, sıkı bir forma rekabeti hedefliyor ve kale konusunda gelecek sezonu garantiye almayı planlıyor.

SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ İLERLEMEDİ

Barcelona'da yedek kaleci olan ve esasen as kaleci sakatlandığında süresi artan Inaki Pena, İspanyol basınının duyurduğu habere göre Katalan devi ile sözleşme şartlarında anlaşamadı. Halihazırda düzenli olarak sahada olmak isteyen Pena, 2022 yılında kiralık olarak formasını giydiği Galatasaray'a bonservisiyle birlikte transfer olmaya olumlu yaklaşıyor.

22 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Barcelona ile 22 maçta mücadele eden İspanyol file bekçisi, toplamda 25 gol yedi ve 6 maçta ise rakiplerine geçit vermedi.