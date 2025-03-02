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Editor
 | Burak Ayaydın

Galatasaray'da Victor Osimhen ayrılığı! 75 milyon Euro masada

Galatasaraylı Victor Osimhen'e İngiltere'den yeni bir talip daha çıktı. Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen, an itibarıyla Premier Lig yolunda, işte sürpriz transferin ayrıntıları.

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Galatasaray'da Victor Osimhen ayrılığı! 75 milyon Euro masada
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
02.03.2025
saat ikonu 10:00
|
GÜNCELLEME:
02.03.2025
saat ikonu 10:02

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen için İngiltere süreci devam ediyor. Halihazırda Chelsea ve Manchester United'ın istediği Galatasaraylı Victor Osimhen'e, şimdi de Arsenal talip oldu ve Nijeryalı golcünün rotası ciddi anlamda Premier Lig'e döndü.

GALATASARAY'DA VICTOR OSIMHEN AYRILIĞI

Sezon sonunda Napoli'ye dönecek olan Osimhen'in serbest kalma bedeli tam 75 milyon Euro! Galatasaray yönetimi kritik bir hamleyle bu miktara çıkıp çıkamayacağını araştırırken, İngiltere'de ise Arsenal yeni bir karar aldı ve gelecek sezon planlarında Nijeryalı hücumcuyu başrole yazdı. Chelsea, Manchester United ve Arsenal üçlüsünün an itibarıyla anlaşma için masaya oturmaya hazır olması; Victor Osimhen'in yeni adresinin İngiltere olacağı iddiasını güçlendirdi.

Napoli'den sürpriz Osimhen açıklaması: "Transfer için..." - 24 Saat Gazetesi

GALATASARAY PERFORMANSI

Sarı kırmızılı formayla bu sezon 27 maça çıkan Osimhen, 20 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

Sıkça Sorulan Sorular

VICTOR OSIMHEN'IN İTALYA'DAKİ SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN SONA ERİYOR?
Başarılı futbolcunun Napoli ile olan kontratı 2026 yazında bitecek.

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