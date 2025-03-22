A Milli Takım'da sakatlık sıkıntısı! Macaristan-Türkiye maçı öncesinde kadrodan çıkarıldı

Macaristan-Türkiye maçı öncesinde A Milli Takım'ın aday kadrosuyla ilgili bir gelişme daha yaşandı. Mert Günok ve Yunus Akgün'den sonra Kaan Ayhan da kadrodan çıkarıldı.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ikinci maçında yarın Macaristan ile karşı karşıya gelecek. İstanbul'daki ilk mücadeleyi 3-1 kazanan Türkiye, rövanş maçı öncesinde sakatlık dolayısıyla bir kayıp daha yaşadı.

KAAN AYHAN A MİLLİ TAKIM'DAN ÇIKARILDI

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişikliğe gidildi. Macaristan ile yapılan ilk maçta sakatlanarak oyuna devam edemeyen Kaan Ayhan'ın tedavisinin rövanş karşılaşmasına yetişmeyeceği tespit edildiği için milli futbolcu aday kadrodan çıkarıldı.

MERT GÜNOK VE YUNUS AKGÜN DE YOK

Sakatlık süreçlerini tam atlatamayan Mert ve Yunus da aday kadrodan çıkarılmıştı.