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Editor
 | Burak Ayaydın

A Milli Takım kadrosundan 2 futbolcu çıkarıldı!

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım'dan çıkarılan isimleri açıkladı. Mert Günok ve Yunus Akgün, tedavi süreçlerinin devam etmesi sebebiyle aday kadrodan çıkarıldı.

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A Milli Takım kadrosundan 2 futbolcu çıkarıldı!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
21.03.2025
saat ikonu 21:49
|
GÜNCELLEME:
21.03.2025
saat ikonu 21:53

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım'dan çıkarılan Mert Günok ve Yunus Akgün hakkında açıklama yayınladı. Ek olarak da bilgilendirmede kadroya yeni eklenen sürpriz isim de duyuruldu.

Mert Günok kimdir, kaç yaşında ve nereli?

TFF'DEN A MİLLİ TAKIM AÇIKLAMASI

"UEFA Uluslar Ligi play-off turu ikinci maçında 23 Mart Pazar günü Macaristan ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Takımımızın aday kadrosunda değişikliğe gidildi. Kamp boyunca çalışmalarını bireysel olarak sürdüren Mert Günok ve Yunus Akgün'ün tedavilerinin Macaristan ile oynanacak rövanş maçına yetişmeyeceği tespit edildiğinden, iki milli futbolcumuzun aday kadrodan çıkarılmasına karar verildi. Ayrıca, savunma bölgesindeki oyuncularımızın sağlık durumu değerlendirmelerinin devam etmesi sebebiyle, İtalya'nın Palermo kulübünde forma giyen Rayyan Baniya da A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildi."

Yunus Akgün: “Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım” - Edirne Haber TV

https://x.com/MilliTakimlar/status/1903154938680840417

Sıkça Sorulan Sorular

TÜRKİYE-MACARİSTAN MAÇI NE İÇİN OYNANIYOR?
Uluslar Ligi'nde klasman belirlemek amacıyla, hem Türkiye'de hem de Macaristan'da kritik maçlar oynanması planlandı.
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ETİKETLER
#vincenzo montella
#a milli takım
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#yunus akgün
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