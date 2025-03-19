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 | Burak Ayaydın

A Milli Takım'da Vincenzo Montella ayrılığı! TFF'den kritik karar

Vincenzo Montella'nın A Milli Takım süreciyle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nda kritik görüşmeler yapılıyor. Türkiye'nin Macaristan ile oynayacağı maçları bekleyen TFF, başarısız sonuçlar alınması halinde Vincenzo Montella ile yolları ayırmaya hazırlanıyor.

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A Milli Takım'da Vincenzo Montella ayrılığı! TFF'den kritik karar
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
19.03.2025
saat ikonu 14:53
|
GÜNCELLEME:
19.03.2025
saat ikonu 14:57

Vincenzo Montella için Türkiye Futbol Federasyonu'nda farklı planlamalar söz konusu. Türkiye-Macaristan maçlarını bekleyen TFF yönetimi, mücadelelerin kaybedilmesi halinde Vincenzo Montella ile yolları ayırmayı ve yerli bir teknik adamla devam etmeyi düşünüyor.

VINCENZO MONTELLA İÇİN TFF'DEN SÜRPRİZ HAMLE

Ara ara gündeme gelen İtalyan teknik adamla yolları ayırma konusu, an itibarıyla federasyondaki en ciddi gündem başlıklarından biri olmuş durumda. Vincenzo Montella'nın; A Milli Takım'ın potansiyelini tam olarak kullanamadığını düşünen yöneticiler, Macaristan maçlarında alınacak kötü sonuçlarla birlikte ayrılık görüşmelerini yapmayı planlıyorlar! Halihazırda birkaç yerli hocanın isminin geçtiği gizli toplantılar, 20 Mart ve 23 Mart tarihlerinde oynanacak maçların sonuçlarına göre resmi sürecin temelini atacak gibi görülüyor.

Vincenzo Montella, A Milli Takım için kritik kararın eşiğinde! Derbiyi izleyip noktalayacak...

VINCENZO MONTELLA'NIN A MİLLİ TAKIM'DAKİ PERFORMANSI

Türkiye ile toplamda 19 mücadeleye çıkan Montella, maç başına 1.63 puan ortalaması yakalamıştı.

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Sıkça Sorulan Sorular

VINCENZO MONTELLA DAHA ÖNCE HANGİ TAKIMLARI YÖNETMİŞTİ?
İtalyan teknik adam milli süreç öncesinde; Roma, Milan, Sevilla, Fiorentina ve Adana Demirspor gibi ekipleri yönetmişti.
ETİKETLER
#Türkiye
#vincenzo montella
#vincenzo montella
#ibrahim hacıosmanoğlu
#a milli takım
#a milli takım
#Türkiye Futbol Federasyonu
#Spor
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