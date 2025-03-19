Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe'ye!

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimallerini yorumlayan Sergen Yalçın, Youssef En-Nesyri için de ayrıca parantez açtı. Süper Lig'deki şampiyonluk ibresinin Galatasaray'dan yana olduğunu söyleyen Sergen Yalçın, Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri için ise 'Süper Lig'de daha iyileri var' dedi.

Fenerbahçe ve Galatasaray hakkında analizler yapan Sergen Yalçın, Süper Lig'deki son durumu KAFA Sports'da yorumladı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimallerini oranla ifade eden Sergen Yalçın, ayrıca da Youssef En-Nesyri için Victor Osimhen ve Simon Banza örneğini verdi.

SERGEN YALÇIN'DAN GALATASARAY VE FENERBAHÇELİ YOUUSEF EN-NESYRI KRİTİĞİ

Galatasaray için ligin kırılma noktalarını gösteren Sergen Yalçın, "Galatasaray iki maçtan (Beşiktaş ve Samsunspor) 4 puan alsa, şampiyonluk için bence yeterli." dedi. Ayrıca heyecanlı yarışa dair oran da veren Yalçın, "Bana göre şu anda şampiyonluk şansları yüzde 95'e 5 ya da 90'a 10. Dört puanlık fark devam etseydi şu anda 65'e 35'e gibi bir konuşma olurdu." ifadelerini kullandı. Şampiyonluk yolundaki puan kayıplarını da hesaplayan Sergen hoca, "Galatasaray sezon sonuna kadar 6 puan kaybeder diyorum. Peki Fenerbahçe kaç puan kaybeder?" sorusunu sordu. Son olarak da Fenerbahçe'nin forvet hattına değinen Yalçın, "Galatasaray'dan sonra en iyi santrfor Trabzonspor'da. Banza çoğundan iyi. Geriye kalanlar arasında önemli farklar yok. Fenerbahçe burada da dezavantajlı durumda." açıklamalarını yaptı ve sarı lacivertli futbolseverlerden sosyal medyada tepki gördü.