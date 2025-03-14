A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella kamp kadrosunu netleştirdi. Vincenzo Montella'nın tercihlerinde; Yusuf Akçiçek, Taha Şahin ve Demir Ege Tıknaz gibi sürprizler var.

A Milli Takım'da aday kadro açıklandı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, sürpriz tercihlerde bulunduğu süreci tamamladı ve kamp kadrosu son halini aldı. İşte milli takımın Macaristan ile Uluslar Ligi'nde oynayacağı karşılaşmaların futbolcu listesi!

A MİLLİ TAKIM'DA ADAY KADRO

A Milli Takım aday kadrosunda; Altay Bayındır, Çağlar Söyüncü, Doğan Alemdar, Enes Ünal, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Kabak, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik, sakatlıkları sebebiyle yer almadı. Ayrıca da Yusuf Akçiçek, Taha Şahin ve Demir Ege Tıknaz ilk kez A Milli Takım'a davet edildi.