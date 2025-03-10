A Milli Takım'ın rakibi ABD oldu! 2026 Dünya Kupası süreci başladı

2026 Dünya Kupası'na hazırlanan A Milli Takım'ın, rakipleri belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası'na hazırlanmak amacıyla Meksika ve ABD ile maçlar oynayacak.

2026 Dünya Kupası hazırlığı kapsamında planlamalar yapan TFF, A Milli Takım'ın rakiplerini duyurdu. Federasyondan yapılan bilgilendirmeye göre Türkiye, Meksika ve ABD ile hazırlık maçları gerçekleştirecek.

TFF'DEN A MİLLİ TAKIM AÇIKLAMASI

"Sonbaharda başlayacak 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri öncesinde, Amerika Birleşik Devletleri'nde iki özel maç yapacak A Millî Takımımız, bu müsabakaların ilkinde 7 Haziran Cumartesi günü 2026 Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden ABD ile karşı karşıya gelecek. Connecticut eyaletinin East Hartford kentinde yer alan Pratt & Whitney Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, yerel saatle 15.40'ta (TSİ 22.40) başlayacak."

VINCENZO MONTELLA ÖZEL HAZIRLANIYOR

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Avrupa Şampiyonası'ndaki başarılı süreci daha da ileri götürmeyi ve 2026 Dünya Kupası'nda iz bırakmayı hedefliyor. İtalyan teknik adam, hazırlık kampına çok önem veriyor.