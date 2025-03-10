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 | Burak Ayaydın

A Milli Takım'ın rakibi ABD oldu! 2026 Dünya Kupası süreci başladı

2026 Dünya Kupası'na hazırlanan A Milli Takım'ın, rakipleri belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası'na hazırlanmak amacıyla Meksika ve ABD ile maçlar oynayacak.

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A Milli Takım'ın rakibi ABD oldu! 2026 Dünya Kupası süreci başladı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
10.03.2025
saat ikonu 17:56
|
GÜNCELLEME:
10.03.2025
saat ikonu 17:56

2026 Dünya Kupası hazırlığı kapsamında planlamalar yapan TFF, A Milli Takım'ın rakiplerini duyurdu. Federasyondan yapılan bilgilendirmeye göre Türkiye, Meksika ve ABD ile hazırlık maçları gerçekleştirecek.

TFF'DEN A MİLLİ TAKIM AÇIKLAMASI

"Sonbaharda başlayacak 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri öncesinde, Amerika Birleşik Devletleri'nde iki özel maç yapacak A Millî Takımımız, bu müsabakaların ilkinde 7 Haziran Cumartesi günü 2026 Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden ABD ile karşı karşıya gelecek. Connecticut eyaletinin East Hartford kentinde yer alan Pratt & Whitney Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, yerel saatle 15.40'ta (TSİ 22.40) başlayacak."

A Milli Takım'ın ABD hazırlıklarındaki iki rakibi belli oldu

VINCENZO MONTELLA ÖZEL HAZIRLANIYOR

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Avrupa Şampiyonası'ndaki başarılı süreci daha da ileri götürmeyi ve 2026 Dünya Kupası'nda iz bırakmayı hedefliyor. İtalyan teknik adam, hazırlık kampına çok önem veriyor.

Sıkça Sorulan Sorular

A MİLLİ TAKIM AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA KİME ELENMİŞTİ?
Turnuvada çeyrek finale kadar yükselen takımımız, Hollanda'ya 2-1 mağlup olmuştu.
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#Türkiye Futbol Federasyonu
#Spor
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