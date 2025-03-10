TFF'nin yabancı hakem kararı duyuruldu! Sezonun geri kalanında görev alacaklar mı?

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Slavko Vincic'in yönetmesinden sonra pek çok kulüpten açıklama gelmiş ve yabancı hakem kararının devam etmesi istenmişti. An itibarıyla ise TFF'nin sürece yaklaşımı belli oldu ve konuya dair şaşırtan bir bilgi paylaşıldı.

Slavko Vincic'in, Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetmesi için getirilmesinin ardından yabancı hakem konusu futbol gündemine adeta bomba gibi düşmüştü! Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı hakem kararını destekleyen Beşiktaş ve Trabzonspor gibi kulüpler, kendi maçlarında da yabancı hakemler istediklerini açıklamışlardı. Şu an için gelinen noktada ise sürpriz bir karar alındı!

TFF'DEN YABANCI HAKEM KARARI

Kritik sürece dair nasıl bir yol izleneceği çok merak edilirken, Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan'dan flaş bir bilgi geldi. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile konuştuğunu ifade eden Durukan, sezonun geri kalanında yabancı hakem olmayacağını ve tüm maçları yerli hakemlerin yöneteceğini duyurdu. Son olarak ise Türkiye Futbol Federasyonu'nun yakın zamanda resmi bir açıklama yapması bekleniyor.