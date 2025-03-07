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 | Burak Ayaydın

İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan derbi için kadın hakem önerisi!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan derbi için flaş bir açıklama geldi. Yabancı hakem konusuna değinen İbrahim Hacıosmanoğlu, derbi konusunda kendi isteğinin farklı olduğunu söyledi.

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İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan derbi için kadın hakem önerisi!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
07.03.2025
saat ikonu 18:49
|
GÜNCELLEME:
07.03.2025
saat ikonu 18:52

Türkiye Futbol Federasyonu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında etkinlikler düzenledi. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonlara; TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Üyesi ve Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, kadın hakemler ve davetliler katıldı. Etkinlikler kapsamında "Türk futbolunda karar verici kadınlar" paneli ve "Kadın hakemlik eğitimleri" söyleşisi yapıldı.

İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan derbi için hakem açıklaması: "Her şeyi yapmaya hazırız" - 4. Foto

Hakemler Melek Dakan ve Arzu Görgün'ün konuşmacı olarak yer aldığı "Türk futbolunda karar verici kadınlar" panelinde Türk futbolunda kadın hakemlerin yeri konusu üzerinde durulurken, hakemler Asen Albayrak ve Ayşenur Karakoç ile Selçuk Pehlivanoğlu'nun bulunduğu "Kadın hakemlik eğitimleri" söyleşisinde ise kadın hakemlere verilen eğitim süreçleri ve İngilizce eğitiminin önemi işlendi.

İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan derbi için hakem açıklaması: "Her şeyi yapmaya hazırız" - 2. Foto

Panellerin ardından açıklamada bulunan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, kadınların her zaman ön planda olması gerektiğini belirterek, "Kadınların bizden önde olması lazım. Bizim kadın hakemlerimiz dimdik durur, kararlarını dimdik verir. Derbi maçlarında yabancı hakem istiyorlar, benim tek dileğim kadın hakemlerimizden birinin derbi maçı yönetmesi. Elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Sıkça Sorulan Sorular

DERBİYİ KİM YÖNETMİŞTİ?
Galatasaray-Fenerbahçe derbisini, yabancı hakem Slavko Vincic yönetmişti.
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#ibrahim hacıosmanoğlu
#tff başkanı
#Türkiye Futbol Federasyonu
#Yabancı Hakem
#Slavko Vincic
#Spor
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