Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, hakem listesinin Veri Tabanlı Atama Sistemi ile belirlendiğini duyurdu.
Trendyol Süper Lig'in 27. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre Veri Tabanlı Atama Sistemi ile belirlenen liste şöyle:
20.30 Sipay Bodrum FK-Kasımpaşa: Mehmet Türkmen
13.30 Bellona Kayserispor-RAMS Başakşehir: Ali Şansalan
16.00 Onvo Antalyaspor-Çaykur Rizespor: Cihan Aydın
20.30 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor: Alper Akarsu
13.30 Net Global Sivasspor-Göztepe: Burak Pakkan
16.00 ikas Eyüpspor-TÜMOSAN Konyaspor: Atilla Karaoğlan
16.00 Reeder Samsunspor-Adana Demirspor: Arda Kardeşler
20.30 Corendon Alanyaspor-Galatasaray: Yasin Kol
20.30 Beşiktaş-Gaziantep FK: Zorbay Küçük