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 | Burak Ayaydın

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, hakem listesinin Veri Tabanlı Atama Sistemi ile belirlendiğini duyurdu.

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Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
07.03.2025
saat ikonu 13:20
|
GÜNCELLEME:
07.03.2025
saat ikonu 13:20

Trendyol Süper Lig'in 27. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre Veri Tabanlı Atama Sistemi ile belirlenen liste şöyle:

7 MART CUMA

20.30 Sipay Bodrum FK-Kasımpaşa: Mehmet Türkmen

8 MART CUMARTESİ

13.30 Bellona Kayserispor-RAMS Başakşehir: Ali Şansalan

16.00 Onvo Antalyaspor-Çaykur Rizespor: Cihan Aydın

20.30 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor: Alper Akarsu

9 MART PAZAR

13.30 Net Global Sivasspor-Göztepe: Burak Pakkan

16.00 ikas Eyüpspor-TÜMOSAN Konyaspor: Atilla Karaoğlan

16.00 Reeder Samsunspor-Adana Demirspor: Arda Kardeşler

20.30 Corendon Alanyaspor-Galatasaray: Yasin Kol

10 Mart Pazartesi

20.30 Beşiktaş-Gaziantep FK: Zorbay Küçük

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#trendyol süper lig
#merkez hakem kurulu
#Türkiye Futbol Federasyonu
#Yerli Hakem
#Spor
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