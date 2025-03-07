Fenerbahçe Galatasaray maçında yabancı hakem olacak mı? TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu kararını verdi

Trendyol Süper Lig'de oynanan Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesinde, her iki takımın da talebi üzerine yabancı hakem getirilmişti. 0-0 beraberlikle biten maç sonrasında, Sloven hakem Slavko Vincic'in başarılı bir maç yönettiği konuşuldu. Bugün çekilen Ziraat Türkiye Kupası kuralarında yeniden eşleşen Fenerbahçe-Galatasaray maçının hakemi yeniden yabancı hakem mi olacak sorusunu da beraberinde getirdi. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu konuyla ilgili son noktayı koydu.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri bugün yapılan kurayla belli oldu. Fenerbahçe ve Galatasaray birbirleriyle eşleşerek erken final maçını oynayacak. Ligde oynadıkları maçta yoğun tartışmalar sonrasında yabancı hakem getirilmişti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçları 1,2,3 Nisan tarihlerinde oynanacak. Detaylı program Türkiye Futbol Federasyonu tarafından daha sonra açıklanacak.

Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de sarı lacivertli ekibin stadında karşı karşıya gelecek.

YABANCI HAKEM OLMAYACAK!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turunda birbirleriyle eşleşen Fenerbahçe ve Galatasaray erken bir final oynayacak. Son oynadıkları derbi mücadelesini Sloven hakem Slavko Vincic yönetmişti.

Kupa maçını yabancı hakem mi yönetecek soruları bu maç için de gündeme geldi.

İddialara göre yabancı hakem sorusunu cevaplayan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu; Yabancı hakem meselesi bir seferliğe mahsustu, her zaman olmaz.' dedi.

Yabancı hakem konusunda her iki kulüpten de ilerleyen günlerde açıklama bekleniyor.