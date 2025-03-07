Kenan Yıldız transferi için 70 milyon Euro! Juventus'un cevabı bekleniyor

Kenan Yıldız'ı uzun zamandır izleyen Bayern Münih gözünü kararttı. Juventus ile temaslara başlayan Bayern Münih, Kenan Yıldız için resmen teklif sundu ve İtalyan devinin cevabını beklemeye başladı. Yeni bir yapılanmanın eşiğinde olan Juventus'un, yüklü miktardaki sürpriz teklifi kabul etmesi bekleniyor.

Kenan Yıldız transferi için daha önce de nabız yoklayan Bayern Münih vites artırdı. Juventus'un kapısını 40 milyon Euroluk teklif ile çalan Bayern Münih, Kenan Yıldız transferi için an itibarıyla 70 milyon Euroya kadar çıktı ve Juventus'tan gelecek cevabı beklemeye başladı.

KENAN YILDIZ JUVENTUS'TAN BAYERN MÜNİH'E: 70 MİLYON EUROLUK TRANSFER

Kendi altyapısından çıkan Kenan Yıldız'ı geri isteyen Bayern Münih, Almanya basınının haberine göre telefonla resmi teklif sürecini başlattı. İlk olarak 40 milyon Euro ile transfer temaslarını başlatan Alman devi, daha sonra ise 70 milyon Euroya kadar çıktı ve nihai kararı Juventus'a bıraktı! Yeni bir yapılanmaya giden ve gelecek sezonda daha iddialı bir takıma dönüşmek isteyen Juventus'un, Kenan Yıldız'ın ayrılığına izin vermesi ve Victor Osimhen gibi isimleri transfer etmesi bekleniyor. Bu sezonu hayal kırıklıklarıyla geçiren İtalyan devi, yeni bir kadroyla ve yeni bir hocayla yola devam etmenin planlarını yapıyor.

KENAN YILDIZ'IN PERFORMANSI

İnişli çıkışlı performanslar gösteren Kenan Yıldız, bu sezon Juventus formasıyla 40 maça çıktı ve 6 gol ile 4 asistlik katkı sağladı. Ayrıca da İtalyan devinin yapılanmasından memnun olmayan Yıldız'ın, Bayern Münih transferine olumlu yaklaşacağı düşünülüyor.