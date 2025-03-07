Cenk Tosun transferi gerçekleşiyor! Fenerbahçe'de beklenen oldu

Cenk Tosun, Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra aradığını bulamamıştı. Fenerbahçe'de adeta kulübeye hapsolan Cenk Tosun, yurt dışına transfer olmaya olumlu yaklaşıyor ve sürecin tamamlanmasını bekliyor.

CENK TOSUN FENERBAHÇE'DEN JAPONYA'YA TRANSFER OLUYOR

Fenerbahçe'de Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri'nin arkasında üçüncü forvet konumunda olan Cenk Tosun, ayrılık kararını yönetime bildirmişti. Akabinde ise transfer döneminin hala devam ettiği Japonya'dan Fenerbahçe'nin kapısı çalınmış ve deneyimli forvet hakkında bilgi alınmıştı. Cenk Tosun ile olan görüşmelerinde karşılıklı anlaşmaya varan Japonya temsilcisi Urawa Red Diamonds, Fenerbahçe yönetimiyle son detayları halletmeye çalışıyor. Tosun'u önemli bir hamle olarak gören Japonya ekibinin güncel kadro değeri ise 21.8 milyon Euro.

CENK TOSUN'UN FENERBAHÇE SÜRECİ

Fenerbahçe'de bu sezon 17 maça çıkan Cenk Tosun, sadece 283 dakika sahada kalabildi ve 2 gol ile 1 asistlik katkı sağladı. 33 yaşındaki forvet, kariyerinin son döneminde daha çok oynamak istiyor ve düzenli forma giyebileceği bir yurt dışı hikâyesini değerlendirmeyi hedefliyor.