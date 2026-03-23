A Milli Takım'ın yeni formaları satışa çıktı: İşte 2026 Dünya Kupası’nda giyilecek yeni milli formalar

A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off yarı final maçında Romanya'yı konuk edecek. 26 Mart Perşembe günü oynanacak ilk maç için hazırlıklar devam ederken, A Milli Takım’ın giyeceği yeni formalar belli oldu.

ABD-Kanada-Meksika ortaklığında düzenlenecek Dünya Kupası'nda A Milli Takım için tasarlanan iki yeni forma resmen tanıtıldı. Formalar geçmişte de olduğu gibi kırmızı ve beyaz olarak iki farklı versiyonda farklı çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada "Dikkat: Yüksek zafer hırsı içerir. Karşınızda Türkiye iç saha ve deplasman formaları" ifadeleri kullanıldı. Yeni formalar, TFF'nin internet sitesinde satışa sunuldu.

İLK MAÇTA ROMANYA KONUK EDİLECEK

2026 FIFA Dünya Kupası play-off yarı final maçları kapsamında Türkiye-Romanya maçı İstanbul'da oynayacak. Beşiktaş Park'ın ev sahipliği yapacağı maç, 26 Mart 2026 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. Romanya'yı elememiz halinde de final maçı 31 Mart Salı günü oynanacak.

A Milli Takım, Beşiktaş Park'ta İlk maçın kazanılması halinde finalde rakip Slovakya-Kosova maçının galibi olacak. Maçı deplasmanda oynanacak.