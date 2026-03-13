Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Semih Kılıçsoy'dan A Milli Takım itirafı: "Medyaya farklı yansıtıldı"

Semih Kılıçsoy, A Milli Takım ve Beşiktaş kritiklerinde bulundu. Esasen ise genç golcü, bazı şeylerin anlatıldığı gibi olmadığını ifade etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
TRT Spor
|
GİRİŞ:
13.03.2026
saat ikonu 20:23
|
GÜNCELLEME:
13.03.2026
saat ikonu 20:32

'dan itirafı geldi. 20 yaşındaki yetenekli forvet, transfer konusu başta olmak üzere birçok konunun arka planını anlattı.

" çok güzel, taraftarlarımız da maç içinde coşkularını bize hissettiriyor. İnsanlar çok iyi, bizim gibi sıcakkanlı ve bizi çok seviyorlar. Kolay değildi benim için buraya gelmek. İlk defa yurt dışına transfer oluyorum, buranın dilini bilmiyorum, şehirle, ülkeyle alakalı bir şey bilmiyorum o yüzden zorlandım biraz ilk başlarda ama şimdi alıştım. Milli takım döneminde bazı şeyler medyaya biraz farklı yansıtıldı, olmayan şeyler olmuş gibi gösterildi. Ben ağlayan bir insan değilim. Bazı durumlar beni kötü göstermiş olabilir ama yapacak bir şey yok, geçmişte kaldı. Bunu aslında söylemek istiyorum çünkü anlatılan ve yaşananlarda, yapmadığım şeyler yapmışım gibi lanse edildi, ağlama veya mobbing konuları… Ben orada çok mutluydum. Bunlar gerçekleri yansıtmıyordu.

, transfer sürecimde Cagliari'ye olumlu referanslar verdi. Ben hiç gitmek istemedim Beşiktaş'tan. Oradaki misyonumu tamamlamadığıma inanıyordum, orada kalıp orada başarılı olmak istiyordum. Her şey iyi giderken beni bir anda bilinmezliğe ittikleri için o ara biraz mentalim zorlanmıştı. Sezon başında 'seni dinlendireceğim' dedi ve öyle başladık. Sonra da uzun bir süre dinlendik zaten. Beşiktaş'ta üzerime yapışan kilo ve bencillik algıları vardı. İlk sezonla aynı kilodaydım. Gol attığım zaman her şey çok iyiydi. İtalya'da yapamayacağıma inananlar oldu. Son birkaç aydaki performansımla burada kendimi kanıtladığımı düşünüyorum. Herkesin bir görevi var, satranç gibi. Çok fazla taktik çalışıyoruz. Güzel, tatlı bir stadyumdayız. Daha fazlasını yapabileceğime inanıyorum."

Sıkça Sorulan Sorular

SEMİH KILIÇSOY'UN BONSERVİSİ NE KADAR?
Cagliari; Semih Kılıçsoy'u kalıcı olarak transfer etmek isterse, 12 milyon Euroluk yatırım gerçekleştirecek.
ETİKETLER
#Spor
#vincenzo montella
#giovanni van bronckhorst
#cagliari
#a milli takım
#Semih Kılıçsoy
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.