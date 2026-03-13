Semih Kılıçsoy'dan A Milli Takım itirafı: "Medyaya farklı yansıtıldı"

Semih Kılıçsoy'dan A Milli Takım itirafı geldi. 20 yaşındaki yetenekli forvet, transfer konusu başta olmak üzere birçok konunun arka planını anlattı.

"Cagliari çok güzel, taraftarlarımız da maç içinde coşkularını bize hissettiriyor. İnsanlar çok iyi, bizim gibi sıcakkanlı ve bizi çok seviyorlar. Kolay değildi benim için buraya gelmek. İlk defa yurt dışına transfer oluyorum, buranın dilini bilmiyorum, şehirle, ülkeyle alakalı bir şey bilmiyorum o yüzden zorlandım biraz ilk başlarda ama şimdi alıştım. Milli takım döneminde bazı şeyler medyaya biraz farklı yansıtıldı, olmayan şeyler olmuş gibi gösterildi. Ben ağlayan bir insan değilim. Bazı durumlar beni kötü göstermiş olabilir ama yapacak bir şey yok, geçmişte kaldı. Bunu aslında söylemek istiyorum çünkü anlatılan ve yaşananlarda, yapmadığım şeyler yapmışım gibi lanse edildi, ağlama veya mobbing konuları… Ben orada çok mutluydum. Bunlar gerçekleri yansıtmıyordu.

Vincenzo Montella, transfer sürecimde Cagliari'ye olumlu referanslar verdi. Ben hiç gitmek istemedim Beşiktaş'tan. Oradaki misyonumu tamamlamadığıma inanıyordum, orada kalıp orada başarılı olmak istiyordum. Her şey iyi giderken beni bir anda bilinmezliğe ittikleri için o ara biraz mentalim zorlanmıştı. Sezon başında Giovanni Van Bronckhorst 'seni dinlendireceğim' dedi ve öyle başladık. Sonra da uzun bir süre dinlendik zaten. Beşiktaş'ta üzerime yapışan kilo ve bencillik algıları vardı. İlk sezonla aynı kilodaydım. Gol attığım zaman her şey çok iyiydi. İtalya'da yapamayacağıma inananlar oldu. Son birkaç aydaki performansımla burada kendimi kanıtladığımı düşünüyorum. Herkesin bir görevi var, satranç gibi. Çok fazla taktik çalışıyoruz. Güzel, tatlı bir stadyumdayız. Daha fazlasını yapabileceğime inanıyorum."