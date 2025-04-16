Aaron Boupendza hayatını kaybetti: Romanya basını duyurdu

Süper Lig'de Hatayspor forması da giyen Aaron Boupendza, hayatını kaybetti. Kariyerine Çin'de devam eden Aaron Boupendza, iddiaya göre apartmandan düştü ve yaşamını yitirdi.

Aaron Boupendza, hayatını kaybetti. Bir dönem Süper Lig'de oynayan ve gol krallığı da yaşayan Aaron Boupendza, apartmanın 11. katından düştü ve yaşamını yitirdi.

ROMANYA BASINI DUYURDU

Romanya ekiplerinden Rapid Bükreş'te oynayan ve daha sonra Çin'e transfer olan Aaron Boupendza, apartmandan düşerek yaşama veda etti. 28 yaşındaki oyuncunun haberini duyuran dış basın, şoke eden sürece dair Marius Sumudica'dan da teyit aldı.

MARIUS SUMUDICA AÇIKLADI

Rapid Bükreş Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın, Boupendza'nın hayatını kaybettiğini doğruladığı aktarıldı.

KARDEŞİYLE Mİ TARTIŞTI?

Boupendza'nın düştüğü sırada kardeşinin de evde olduğu iddia edildi ve kardeşiyle yaşadığı bir tartışma sonucu da olayların gelişmiş olabileceği ifade edildi.