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 | Suat Vilgen

ABD Kanada gerilimi spora da yansıdı! Buz hokeyi maçında 9 saniyede 3 kavga

Donald Trump'ın söylemleriyle iki ülke arasında gerginleşen ilişkiler buz hokeyi maçına yansıdı. İki ülkenin milli takımları arasındaki müsabakanın sadece ilk 9 saniyesinde 3 kez yumruklu kavga çıktı.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.02.2025
saat ikonu 06:53
|
GÜNCELLEME:
18.02.2025
saat ikonu 09:12

ABD ve Kanada arasında siyasi alanda yükselen tansiyon, spor sahalarına taştı. Nations Face-Off turnuvasında, iki ülkenin buz hokeyi milli takımlarını karşı karşıya getiren müsabakanın sadece ilk 9 saniyelik bölümünde 3 kez kavga çıktı.

MİLLİ MARŞI YUHALADILAR

Anadolu Ajansı'nın CBS News'ten aktardığına göre, maç öncesinde ABD Milli Marşı tribünlerde yuhalanırken, maçın başlama düdüğüyle birlikte saha karıştı. Karşılaşmanın ilk 9 saniyelik diliminde önce ABD'li Matthew Tkachuk ve Kanadalı Brandon Hagel ardından Tkachuk'un kardeşi Brady Tkachuk ve Kanadalı Sam Bennett, son olarak da ABD'li JT Miller ile Kanadalı Colton Parayko yumruklu kavgaya tutuştu. Kavgaya karışan tüm sporcuların oyun dışı cezası aldığı kavgalardan sonra devam eden maçı ABD 3-1 kazandı.

TRUDEAU DA TRİBİNDE İZLEDİ

Kanada Başbakanı Justin Trudeau salondan takip ettiği maçın ardından X platformunda yaptığı paylaşımda Kanada Milli Marşı'ndan alıntı yaparak "Hazırız her zaman seni korumaya" ifadesini kullandı ve ülkesinin takımıyla gurur duyduğunu belirtti.

TRUMP'IN 51. EYALET ÇIKIŞI SİNİRLERİ GERMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın 20 Ocak’taki yemin töreni öncesinde Kanada’nın ABD’nin 51. eyaleti olması gerektiği yönündeki çıkışı ve Grönland ile Panama Kanalı hakkındaki açıklamaları, iki ülke arasındaki gerilimi tırmandırmıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

BUZ HOKEYİNDE KAVGA SERBEST Mİ?
Buz hokeyi kuralları, kavgayı doğrudan yasaklamaz ancak belirli sınırlar getirir. Oyuncuların güvenliğini sağlamak ve gereksiz gerginlikleri önlemek için kavgaya teşvik edilmesi engellenir. Hakemler, özellikle kafaya ve enseye yönelik darbelere karşı daha katı davranırken, oyunun dinamiği içinde belli bir gerilime izin verebilirler. Buz hokeyi, güçlü bir takım ruhuna dayalıdır ve oyuncular arasında sıkı bir dayanışma bulunur. Kavgalar bazen takım arkadaşlarını koruma ya da takımın moralini yükseltme amacı taşıyabilir. Ancak, bu tür durumlar hakemin inisiyatifine bağlı olarak cezalandırılabilir.
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#donald trump
#donald trump
#kanada
#buz
#Spor
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