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Abdülkerim Bardakcı dalya dedi!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
04 Ocak 2025 20:31 - Güncelleme : 04 Ocak 2025 21:20
Abdülkerim Bardakcı dalya dedi!

Galatasaray'ın başarılı stoperi Abdülkerim Bardakcı, sarı-kırmızılı takımla birlikte 100. kez forma giydi. Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, 'dalya' diyen Abdülkerim'e 100. maç anısına plaket takdim etti.

Sarı-kırmızılı formayla 100 resmi maçı geçen Abdülkerim Bardakcı'ya plaket takdim edildi.

Süper Lig 17. haftasındaki Bellona Kayserispor müsabakasıyla 100. kez sarı-kırmızılı formayı terleten Abdülkerim'e maç öncesinde kulübün ikinci başkanı Metin Öztürk tarafından plaket verildi.

Ayrıca milli oyuncuya sırtında "100" yazan forma takdim edildi.

Abdülkerim Bardakcı 'dalya' dedi - Lider Haber

GALATASARAY​ KARNESİ

Milli stoper Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray'da geçirdiği 3 sezonda toplam 100 maça çıkarken 12 gol atarken 4 asist üretmeyi başardı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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