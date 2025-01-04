Abdülkerim Bardakcı dalya dedi!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
04 Ocak 2025 20:31 - Güncelleme : 04 Ocak 2025 21:20
Galatasaray'ın başarılı stoperi Abdülkerim Bardakcı, sarı-kırmızılı takımla birlikte 100. kez forma giydi. Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, 'dalya' diyen Abdülkerim'e 100. maç anısına plaket takdim etti.
Sarı-kırmızılı formayla 100 resmi maçı geçen Abdülkerim Bardakcı'ya plaket takdim edildi.
Süper Lig 17. haftasındaki Bellona Kayserispor müsabakasıyla 100. kez sarı-kırmızılı formayı terleten Abdülkerim'e maç öncesinde kulübün ikinci başkanı Metin Öztürk tarafından plaket verildi.
Ayrıca milli oyuncuya sırtında "100" yazan forma takdim edildi.
GALATASARAY KARNESİ
Milli stoper Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray'da geçirdiği 3 sezonda toplam 100 maça çıkarken 12 gol atarken 4 asist üretmeyi başardı.
Kaynak: tgrthaber.com