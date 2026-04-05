Editor
 | Murat Makas

Abdülkerim Bardakcı ile Onuralp Çakıroğlu arasında neler yaşandı? Trabzonspor'dan olay anına ilişkin açıklama

Süper Lig'de dün oynanan Trabzonspor-Galatasaray derbisine maç sonu olayları damga vurdu. Trabzonspor'un 2-1 yendiği karşılaşmada Abdülkerim Bardakcı ile bordo-mavili genç futbolcu Onuralp Çakıroğlu arasında gerginlik yaşandı. Trabzonspor Abdülkerim Bardakcı ve olayla ilgili açıklama yaptı.

GİRİŞ:
05.04.2026
saat ikonu 16:35
|
GÜNCELLEME:
05.04.2026
saat ikonu 16:35

Süper Lig’in 28. haftasında sahasında Galatasaray’ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor'dan maç sonu gerginliklerine ilişkin yeni açıklama geldi. Bordo-mavili futbolcu Onuralp Çakıroğlu ile sarı-kırmızılı futbolcu Abdülkerim Bardakcı arasında yaşanan olaylara açıklık getirildi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, karşılaşma sonrası galibiyet sevincine eşlik eden müzik sırasında Onuralp Çakıroğlu’nun takım arkadaşlarıyla birlikte kutlama yaptığı belirtilerek, bu esnada Abdülkerim Bardakcı’nın oyuncuya yönelik sözlü sataşmada bulunduğu ifade edildi.

ABDÜLKERİM BARDAKCI'YA SERT TEPKİ

Abdülkerim Bardakcı’nın "Kaç yaşındasın lan sen" ifadeleriyle futbolcuya tepki gösterdiği aktarılırken, Onuralp Çakıroğlu’nun karşılık vermediği ve yalnızca rakip oyuncuya soyunma odasına gitmesi gerektiğini işaret ettiği kaydedildi.

Trabzonspor açıklamasında, "Buna rağmen ilgili futbolcu sözlü sataşmasını sürdürmüş ve ardından oyuncumuza yönelik fiziki müdahale girişiminde bulunmuştur. Herhangi bir provokatif davranışta bulunmadığı açıkça görülen ve yalnızca galibiyet sevincini yaşayan futbolcumuza yönelik bu yaklaşımı şiddetle kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAK

Öte yandan kulüp, olayın ardından sosyal medyada Onuralp Çakıroğlu hakkında yapılan paylaşımların da kabul edilemez olduğunu belirterek, sorumlular hakkında gerekli hukuki süreçlerin başlatılacağını vurguladı.

