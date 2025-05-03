Abdullah Avcı imzayı atıyor: Süper Lig'de büyük sürpriz!

Abdullah Avcı için Süper Lig'e dönüş süreci resmen başladı. Son olarak Trabzonspor'u çalıştıran Abdullah Avcı; an itibarıyla Süper Lig'e yeniden dönüş hazırlığında, işte flaş gelişmenin tüm ayrıntıları.

Abdullah Avcı Trabzonspor sürecinin ardından yeniden Süper Lig'e dönüyor. Trabzonspor ile beklentileri karşılayamayan Abdullah Avcı'ya, Süper Lig ekibi Göztepe şans vermeye hazırlanıyor. Tecrübeli çalıştırıcı için an itibarıyla kritik bir süreç söz konusu.

ABDULLAH AVCI İÇİN TRABZONSPOR SONRASINDA SÜPER LİG'DE GÖZTEPE KRİTİĞİ

Abdullah Avcı, Başakşehir ve Beşiktaş dönemlerinden sonra Süper Lig'de Trabzonspor ile şampiyonluk yaşamıştı. Akabinde ise şampiyonluktan sonra Trabzonspor'daki son dönemi beklentileri karşılamayan Abdullah Avcı, uzun zamandır Süper Lig ekipleriyle ilgili projelere dahil olmak istememişti. Ayrıca son dönemde Suudi Arabistan ihtimalleriyle de anılan deneyimli hoca, an itibarıyla Göztepe'nin listesinde başı çeken isimlerden oldu. Gelecek sezona dair kritik bir planlama süreci yürüten Göztepe yönetimi, Abdullah Avcı için de hazırlıklara başladı.

ABDULLAH AVCI İÇİN GÖZTEPE SÜRECİ

Süper Lig'de Stanimir Stoilov yönetiminde son haftalarda aradığını bulamayan ve kupadan da elenen Göztepe, bundan sonraki süreç için Bulgar teknik adamla yolları ayırmayı ve Abdullah Avcı'ya imza attırmayı planlıyor.

ABDULLAH AVCI'DAN ÖNCE VOLKAN DEMİREL VE AYKUT KOCAMAN İSİMLERİ KONUŞULMUŞTU

Süper Lig'de kritik zamanlardan geçen Göztepe için Abdullah Avcı öncesinde de Volkan Demirel ile Aykut Kocaman isimleri gündeme taşınmıştı.

GÖZTEPE'NİN GÜNDEMİNDEKİ ABDULLAH AVCI'NIN TRABZONSPOR PERFORMANSI

Trabzonspor ile son döneminde 44 mücadeleye çıkan Abdullah Avcı, maç başına 1.84 puan ortalaması yakalamıştı.