Abdullah Avcı, Manchester City'ye gitti! 'Yeni bir macera sinyali'

14 Kasım 2024 16:07 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 16:07

Trabzonspor'dan ayrılan teknik direktör Abdullah Avcı İngiltere’de Manchester City kulübüne gitti. Avcı, ziyaretinin detaylarını sosyal medyada paylaştı. Deneyimli teknik adam ziyaret için ''Güzel bir fikir alışverişi oldu'' dedi.

Trabzonspor​'dan ayrılan ve herhangi bir takımda görev almayan teknik direktör Abdullah Avcı​ İngiltere’de Manchester City’yi ziyaret etti. Geçtiğimiz hafta Premier Lig ve Championship’te beş maçı tribünden izleyen Avcı, son olarak Manchester City’yi ziyaret ederek dikkatleri üzerine çekti.

ABDULLAH AVCI, MANCHESTER CİTY​ TEMASLARINI PAYLAŞTI

61 yaşındaki deneyimli teknik adam, Manchester City temaslarını sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımında, "Manchester City ziyaretimizde bizleri çok güzel ağırlayan Spor Koordinatörü Lee Twigg’e, City U17 Takımı Antrenörü Kolo Toure’ye ve altyapı antrenörü Mustafa Alper Avcı'ya ilgileri için teşekkür ederim. Güzel bir fikir alışverişi oldu" ifadelerini kullanan Avcı, İngiltere ziyaretine dair detaylara yer verdi.

Abdullah Avcı’nın City ziyareti, futbol kamuoyunda heyecan oluşturdu. Avrupa’da çeşitli temaslarda bulunarak futbol kültürünü genişleten Avcı’nın İngiltere’deki gözlemleri ve ziyaretleri, futbol dünyasında “yeni bir macera” sinyali olarak yorumlanıyor.