Abdullah Avcı'dan milli takım açıklaması! Türkiye'nin yeni teknik direktörü mü olacak?

A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilecek isim merakla bekleniyor. A Milli Takım'ın yeni teknik direktörüyle ilgili çeşitli iddialar ortaya atılırken Kasım 2011-Ağustos 2013 döneminde A Milli Takım'ı çalıştıran teknik direktör Abdullah Avcı'nın da adı gündeme geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray-Barcelona maçını izlemek için RAMS Park'a gelen Abdullah Avcı, adının A Milli Takım teknik direktörlüğüyle anılması hakkında konuştu.

Adının geçmesinin çok güzel bir şey olduğunu söyleyen Abdullah Avcı, "Milli takım, çok özel ve değerli bir yer. Hem genç milli takımda hem de A takımda görev yapan bir teknik direktör olarak adımın geçmesi beni mutlu ediyor. Gerçekçi konuşmak gerekirse şu an itibarıyla böyle bir durum net bir şekilde yok. Türk futboluna, ülkeye ve bayrağa hizmet etmek, her teknik adamın istediği, arzuladığı, başaracağına inandığı bir ortamdır. Bunu yaşamış birisi olarak bu duyguları böyle yaşamaya devam edeceğiz. Verilecek herhangi bir karara, 'Türk futbolu adına hayırlı olsun.' demekten başka bir şansımız yok. Şu an itibarıyla beklemek, seyretmek ve görmek en güzeli. Ülke futbolu için hayırlısı neyse o olsun." dedi.

"BU SÜREÇTE SEÇİCİ DAVRANDIM"

Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra yaklaşık 2 senedir takım çalıştırmayan Avcı, "Uzun süredir çalışan bir teknik direktörüm. Aralıklarım çok fazla yok. Çok fazla tüketen biri olmadım. Sadece üç kulüpte ve A Milli Takım'da çalıştım. Bu süreçte seçici davrandım. Yurt içi ve yurt dışında 10-12 kulüpten teklif aldım. Ya yarışmak ya da bir projeyi gerçekleştirmek gerekiyor. Şu an itibarıyla böyle bir tercihim olmadı. Biraz dinlenme, bunu yaparken de ekibimle hem lig hem de uluslararası seviye üzerinden çalışma yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adam, Galatasaray-Barcelona maçıyla ilgili, "Şampiyonlar Ligi seviyesi olunca bu oyunları canlı görmek adına buradayız. Avrupa kupalarında sahne alacak Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor adına umarım güzel bir hafta olur. Hem Galatasaray'a hem de yarın ve perşembe günü oynayacak diğer takımlarımıza başarılar diliyorum. Umarım ülkemizin sevindiği müsabakalar olur." şeklinde görüş belirtti.