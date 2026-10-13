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Spor
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Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 19:05
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 19:05

Arda Turan'dan milli takım sorusuna cevap! Dedikodulara son noktayı koydu: "Heyecan verici"

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, takımının UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Yunanistan'ın AEK takımıyla oynayacağı maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Adının A Milli Takım teknik direktörlüğüyle anılmasıyla ilgili sorulan soruya yanıt veren Turan, "Bir insan için ne kadar büyük bir onur olduğunu anlatamam. Milli takımın daha önce her seviyesinde oynamış biri olarak yaşadığım onuru, hissiyatları anlatmam mümkün değil" dedi. Ülke için çalışmanın farklı yollarla da olabileceğini belirten genç teknik adam, "Bazen ülkenizin bayrağını farklı coğrafyalarda dalgalandırıp ülkenizi temsil edebilirsiniz. Ülkemdeki bu teveccüh için sonsuz teşekkürler sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Arda Turan'dan milli takım sorusuna cevap! Dedikodulara son noktayı koydu:
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 19:05
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 19:05

'nde heyecan 2. hafta maçlarıyla devam ediyor. Türk teknik direktör 'ın çalıştırdığı Ukrayna ekibi , 2. hafta maçında yarın Yunanistan'ın takımıyla İngiltere'nin başkenti 'daki Stamford Bridge'te karşı karşıya gelecek.

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, takımının AEK ile oynayacağı maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Arda Turan'dan milli takım sorusuna cevap! Dedikodulara son noktayı koydu: "Heyecan verici"

MİLLİ TAKIM İDDİALARINA SON NOKTAYI KOYDU

Arda Turan, geçen hafta İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından milli takım teknik direktörlüğü için adının anılmasıyla ilgili soruya yanıt verdi.

Arda Turan'dan milli takım sorusuna cevap! Dedikodulara son noktayı koydu: "Heyecan verici"

Arda Turan, "Bir insan için ne kadar büyük bir onur olduğunu anlatamam. Milli takımın daha önce her seviyesinde oynamış biri olarak yaşadığım onuru, hissiyatları anlatmam mümkün değil. Bir başka şey de uzun zaman sonra ismimin üzerinde insanların birleştiğini görmek gerçekten heyecan verici. Neler hissettiğimi anlatamam. Bunu kalbimden söylüyorum, ülkemi, bayrağımı ne kadar çok sevdiğimi. Ama aynı zamanda ülkemize yardım etmek, ülkemiz için çalışmak, ülkenizin bayrağını göğsünüzde taşımaktan daha farklı yollarla olabilir. Bazen ülkenizin bayrağını farklı coğrafyalarda dalgalandırıp ülkenizi temsil edebilirsiniz. Ülkemdeki bu teveccüh için sonsuz teşekkürler sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Arda Turan'dan milli takım sorusuna cevap! Dedikodulara son noktayı koydu: "Heyecan verici"

Genç bir teknik direktör olarak daha çok sahada kalıp, daha fazla kendisini geliştirebileceğini vurgulayan Turan, "Tarihte ilk kez Avrupa'da şampiyon olmuş bir Türk hoca olarak yıllar önce Fatih Terim'in Fiorentina'ya, Milan'a götürdüğü bayrağı, elime aldığımı düşünüyorum ve bu temsil görevini böyle yapmanın ülkemiz adına daha kıymetli ve faydalı olacağını düşünüyorum." dedi.

Arda Turan'dan milli takım sorusuna cevap! Dedikodulara son noktayı koydu: "Heyecan verici"

"HAYALLERİNİ PAYLAŞTIĞIM ÇOCUKLAR VAR"

Shakhtar Donetsk Kulübüne sözleşmesi boyunca verdiği bir söz olduğunu aktaran Arda Turan, "Hayallerini paylaştığım çocuklar var. Kulüp başkanı ve yönetimi var. Oyuncularıma 'AEK'yı asla düşünmemelisiniz. Tek tek gitmeliyiz. Çünkü eğer bunları kazanmak istiyorsak buna ihtiyacımız var' derken şimdi eğer kendimle ilgili bir gündemi buraya getirip oyuncuların önüne koyarsam, onların yaşadığını heyecana, umuda haksızlık edeceğini düşünüyorum." diye konuştu.

Ükesini ve bayrağını çok sevdiğini vurgulayan 39 yaşındaki çalıştırıcı, "Ama bazen temsil etmek farklı şekillerde olabilir. Bütün bu konularla ilgili en çok üzüldüğüm şeylerden biri ikna edilmek isteniyormuşum gibi. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak böyle bir ikna durumu yok. Bu, beni gerçekten çok rahatsız ediyor. Bunlar insanın hayal edebileceği tekliflerdir. Ama bazen hayaller insanın kendisinden daha iyi bir zamanda oluşur. O yüzden tamamıyla kontratım sürecinde Sayın Rinat Akhmetov'a, Shakhtar'ın hayallerine ve en çok da söz verdiğim oyunculara sonsuz bir sadakatle bağlıyım. Konu umarım net şekilde anlaşılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

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ETİKETLER
#Londra
#Arda Turan
#shakhtar donetsk
#Futbol
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#aek
#Spor
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