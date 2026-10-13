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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 18:16
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 18:16

Dört büyüklerin toplam borcu dudak uçuklattı! İşte en çok borcu olan takım

Türk futbolunun dört büyük kulübü Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un toplam borcu 108 milyar liranın üzerine çıktı. Kulüp şirketleri tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilen finansal durum raporlarına göre, Galatasaray'ın 34,82 milyar, Fenerbahçe'nin 31,1 milyar, Beşiktaş'ın 27,95 milyar ve Trabzonspor'un 14,23 milyar lira borcu bulunuyor.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Dört büyüklerin toplam borcu dudak uçuklattı! İşte en çok borcu olan takım
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 18:16
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 18:16

Türk futbolunun dört büyük kulübü olarak anılan , , ve 'un halka açık şirketlerinin toplam borcu belli oldu. Türkiye genelinde milyonlarca taraftarları bulunan kulüplerin toplam borcu, 108 milyar liranın üzerine çıktı.

Kulüp şirketleri tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilen finansal durum raporlarından derlenen bilgilere göre Galatasaray, 34,82 milyar lirayla en yüksek borca sahip kulüp oldu. Sarı-kırmızılıları 31,1 milyar lirayla Fenerbahçe, 27,95 milyar lirayla Beşiktaş ve 14,23 milyar lirayla Trabzonspor izledi.

Dört büyük kulübün toplam borçlarının önemli bölümünü ticari borçlar ve gelecek dönemlere ait loca, kombine, sponsorluk, reklam vb. gelirlerin peşin tahsilatı oluşturuyor.

GELİRE ORANLA EN YÜKSEK BORÇ BEŞİKTAŞ'TA

Kulüplerin toplam borçları, 2025-2026 sezonuna ait enflasyon düzeltmesi yapılmış yıllık gelirleriyle (hasılat ve yatırım faaliyetleri geliri) karşılaştırıldığında, gelirine oranla en yüksek borca sahip kulüp Beşiktaş oldu.

Siyah-beyazlıların 27,95 milyar liralık toplam borcu, 12,24 milyar liralık yıllık gelirinin 2,28 katına denk geliyor.

Beşiktaş'ı 2,15'lik oranla Trabzonspor takip ediyor. Bordo-mavililerin 14,23 milyar liralık borcu, 6,62 milyar liralık gelirinin iki katını aşmış durumda.

Fenerbahçe'nin 31,1 milyar liralık borcu, 17,23 milyar liralık gelirinin 1,8 katına tekabül ediyor.

En yüksek toplam borca sahip Galatasaray ise 21,75 milyar liralık gelirle dört kulüp arasında en düşük borç/gelir oranına sahip kulüp oldu. Sarı-kırmızılıların toplam borcu, yıllık gelirlerinin 1,6 katı seviyesinde.

GELECEK DÖNEMLERİN FUTBOLCU ÜCRETLERİ BORÇ HESABINDA YOK

Dört büyük kulübün 108,1 milyar liralık toplam yükümlülüğü, gelecekte yapacakları tüm ödemeleri kapsamıyor.

Kulüplerin futbolcu ve teknik kadroyla yaptıkları sözleşmeler gereği, 31 Ağustos 2026 tarihinden sonraki dönemlerde ödeyecekleri garanti ücretlerin henüz borç olarak kaydedilmeyen kısmı, bu tutara dahil değildir.

Buna karşılık, aynı tarih itibarıyla ödenmesi gereken ancak henüz ödenmeyen futbolcu ve teknik kadro ücretleri, kulüplerin mevcut borçları arasında yer almaktadır.

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#galatasaray
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#Beşiktaş
#trabzonspor
#Futbol
#Kamuyu Aydınlatma Platformu
#Spor
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