Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Abdullah Avcı'dan şampiyonluk yorumu! Süper Lig ile ilgili beklentisini açıkladı

Teknik direktör Abdullah Avcı, Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında yaşanan şampiyonluk yarışıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Keyifli bir süreç yaşandığını belirten Avcı, "Hak edenin kazandığı bir lig sonu bekliyorum" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Abdullah Avcı'dan şampiyonluk yorumu! Süper Lig ile ilgili beklentisini açıkladı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.04.2026
saat ikonu 18:32
|
GÜNCELLEME:
17.04.2026
saat ikonu 18:32

Başakşehir, , Beşiktaş ve Trabsonspor'da teknik direktörlük yapan ve Trabzonspor'u 2021-2022 sezonunda 38 yıllık aranın ardından şampiyonluğa ulaştıran , Acıbadem Sports Fulya'da düzenlenen, futbolda yapay zekanın karar alma süreçlerindeki yeni rolünün tartışıldığı Değişen Transferler ve Scouting Dünyası Paneli'ne katıldı.

HABERİN ÖZETİ

Abdullah Avcı'dan şampiyonluk yorumu! Süper Lig ile ilgili beklentisini açıkladı

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Teknik direktör Abdullah Avcı, Değişen Transferler ve Scouting Dünyası Paneli'nde A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası'na katılımını, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını ve kariyer planlarını değerlendirdi.
Avcı, A Milli Takım'ı 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanmasından dolayı tebrik ederek, takımın bir 'turnuva takımı' olma yolunda ilerlediğini belirtti.
Süper Lig'deki şampiyonluk mücadelesi hakkında konuşan Avcı, rekabetin güzel olduğunu ve hak edenin kazanacağı bir lig sonu beklediğini ifade etti.
Fatih Tekke ve Nuri Şahin gibi genç teknik direktörlerin gelişimlerini olumlu bulduğunu söyledi.
Ağustos 2024'ten bu yana takım çalıştırmayan Avcı, gelecek planları arasında kendisini mutlu edecek ve heyecanlandıracak bir hedefi olduğunu dile getirdi.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.

62 yaşındaki teknik adam, panelin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Abdullah Avcı'dan şampiyonluk yorumu! Süper Lig ile ilgili beklentisini açıkladı

"TURNUVA TAKIMI OLMAYA GİDİYORUZ"

Deneyimli , 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan A Milli Takım'ı tebrik ederek sözlerine başladı.

Turnuva takımı olmanın öneminden bahseden Avcı, "Öncelikle tebrik ediyoruz. Turnuva takımı olmak önemliydi. Son üç Avrupa Şampiyonası ve sonundakinde de bir çeyrek final var. Onun ardından da uzun seneler sonra Dünya Kupası var. Bir turnuva takımı olmaya gidiyoruz. Takım sayısı çoğalsa da bir turnuva takımı olabilmek çok önemli. Onun için de mevcut oyuncu grubu genç ama deneyimli ve tecrübeli de. Uluslararası arenada oynayan, ülkemizde de büyük takımlarımızda forma giyen oyuncuların performansı bizi oraya götürdü. Hocayı da ekibini de bu anlamda tebrik ediyoruz. Mevki olarak tabii ki eksikler vardır. Bunun üzerine çalışıyorlar. Belki ona göre oyun çıkarıyorlardır. Güzel duygular yaşattılar. Haziran ayını dört gözle bekliyoruz. Orada onlara başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Abdullah Avcı'dan şampiyonluk yorumu! Süper Lig ile ilgili beklentisini açıkladı

ABDULLAH AVCI'DAN ŞAMPİYONLUK YORUMU

Trendyol 'de Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında geçen şampiyonluk mücadelesine ilişkin de görüşlerini belirten Abdullah Avcı, şunları kaydetti:

"Tabii rekabette takım sayısının fazla olması güzel. Son haftalara geldikten sonra kayıplar olabiliyor. Her zaman da olmuştur. Çünkü burada fizikten, taktikten çok zihinsel olarak güçlü olmak devreye giriyor. Yarış devam ediyor. Galatasaray'ın her türlü iki puanlık bir avantajı var. Fenerbahçe çok önemli moral kazandı ve Trabzonspor sene başından itibaren yarışın içinde. Aslında keyifli bir süreç yaşanıyor. Hak edenin kazandığı bir lig sonu bekliyorum. Lig bitecek, üç gün sonra yeni sezon hazırlıkları başlayacak. Senaryolarla değil keyifli bir şekilde sahanın içinde kalıp buraya bakmak, bu oyunları görmek bizi daha mutlu edecek."

Abdullah Avcı'dan şampiyonluk yorumu! Süper Lig ile ilgili beklentisini açıkladı

AVCI'DAN TEKKE VE ŞAHİN DEĞERLENDİRMESİ

Abdullah Avcı, teknik direktörler Fatih Tekke ve Nuri Şahin'in gelişimleriyle ilgili bir soruya, "Potansiyel teknik direktörler. Biri oyuncum, biri de iletişimim olan bir teknik adam. Son derece sağlıklı gidiyorlar. Onlara başarılar diliyoruz. Kendilerini geliştirmeye çalışan, bulundukları kuruma katkı sağlayanlardır. Onun için bu süreç onlar için iyi gidiyor. Umarım üstüne koyarak devam ederler." cevabını verdi.

Abdullah Avcı'dan şampiyonluk yorumu! Süper Lig ile ilgili beklentisini açıkladı

"HEYECANLANDIRACAK BİR HEDEFİN İÇİNDE OLMAK İSTERİM"

Ağustos 2024'ten bu yana takım çalıştırmayan Abdullah Avcı, gelecek planlarına ilişkin ise şöyle konuştu:

"Çok uzun süre çalıştım. Üç takımda çalıştım. Benim çok fazla tükettiğim bir şey yok ve hep yarışan takımlarda oldum. Yukarıya doğru yarışan takımlarda oldum. Doğru bir kariyer planlaması, beni mutlu edebilecek, heyecanlandıracak bir hedefin içinde olmak tabii ki isterim. Doğru zamanda, doğru bir şekilde... O bir yerde duruyordur diye bekliyoruz. Hayırlısı diyelim. Şu an itibarıyla biraz seminerler, biraz organizasyonlar, biraz maç seyretmeler, günlerimiz öyle geçiyor."

ETİKETLER
#Futbol
#Futbol
#süper lig
#abdullah avcı
#teknik direktör
#a milli takım
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.