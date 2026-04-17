PFDK'dan Galatasaray'a Fenerbahçe derbisi öncesi seyirci cezası

PFDK, Trendyol Süper Lig'de oynanan Galatasaray-Kocaelispor maçında ev sahibi takım taraftarlarının neden olduğu kötü ve çirkin tezahürat nedeniyle sarı kırmızılı ekibe seyirci cezası verdi. Böylece 31. haftada oynanacak Fenerbahçe derbisinde bazı tribünlerdeki seyircilerin maça girişi yasaklandı.

GİRİŞ:
17.04.2026
saat ikonu 04:52
17.04.2026
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanan karşılaşmalarla ilgili cezaları açıkladı.

PFDK'dan Galatasaray'a Fenerbahçe derbisi öncesi seyirci cezası

PFDK'dan Galatasaray'a Fenerbahçe derbisi öncesi seyirci cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'in 29. haftasıyla ilgili Galatasaray'a seyirci ve görevlisine ceza verdi.
Galatasaray'a, Kocaelispor ile oynanan maçta 'çirkin ve kötü tezahürat' nedeniyle Kuzey Tribün 106-107 ve Güney Tribün 118 numaralı bloklardaki seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartları bloke edilerek bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişleri engellendi.
Galatasaray görevlisi Ali Yiğit Buruk'a ise müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

Sahasında Kocaelispor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara alan Galatasaray'a küfürlü tezahürat nedeniyle seyirci cezası verildi.

PFDK'dan Galatasaray'a Fenerbahçe derbisi öncesi seyirci cezası

DERBİ ÖNCESİ SEYİRCİ CEZASI

Galatasaray’ın, 12 Nisan 2026 tarihinde oynanan Galatasaray-Kocaelispor Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Tribün 106-107, Güney Tribün 118 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verildi.

PFDK'dan Galatasaray'a Fenerbahçe derbisi öncesi seyirci cezası

ALİ YİĞİT BURUK'A HAK MAHRUMİYETİ

Aynı müsabakada Galatasaray görevlisi Ali Yiğit Buruk’a müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c maddesi uyarınca 15 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

PFDK'dan Galatasaray'a Fenerbahçe derbisi öncesi seyirci cezası
