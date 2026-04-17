PFDK'dan Galatasaray'a Fenerbahçe derbisi öncesi seyirci cezası

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanan karşılaşmalarla ilgili cezaları açıkladı.
Sahasında Kocaelispor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara alan Galatasaray'a küfürlü tezahürat nedeniyle seyirci cezası verildi.
Galatasaray’ın, 12 Nisan 2026 tarihinde oynanan Galatasaray-Kocaelispor Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Tribün 106-107, Güney Tribün 118 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verildi.
Aynı müsabakada Galatasaray görevlisi Ali Yiğit Buruk’a müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c maddesi uyarınca 15 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.